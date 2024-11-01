НРА подтвердило кредитный рейтинг Примсоцбанка на уровне A-|ru|, прогноз «Стабильный»

Высокий кредитный рейтинг Примсоцбанка обусловлен высокими показателями рентабельности деятельности, адекватной позицией по ликвидности, а также качеством активов, оцениваемых положительно. Рыночные позиции Банка по активам и капиталу оцениваются выше средних. Банк занимает существенную долю на региональном рынке банковских услуг, также наращивает объемы бизнеса в других регионах страны. Бренд Банка обеспечивает его узнаваемость и лояльность клиентов в регионах присутствия.