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Posted 1 ноября, 03:24

Published 1 ноября, 03:24

Modified 1 ноября, 03:26

Updated 1 ноября, 03:26

НРА подтвердило кредитный рейтинг Примсоцбанка на уровне A-|ru|, прогноз «Стабильный»

НРА подтвердило кредитный рейтинг Примсоцбанка на уровне A-|ru|, прогноз «Стабильный»

1 ноября 2024, 03:24
Фото: 1MI.
Высокий кредитный рейтинг Примсоцбанка обусловлен высокими показателями рентабельности деятельности, адекватной позицией по ликвидности, а также качеством активов, оцениваемых положительно.

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило кредитный рейтинг Примсоцбанка на уровне «A-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный». Эксперты предполагают с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 месяцев.

Высокий кредитный рейтинг Примсоцбанка обусловлен высокими показателями рентабельности деятельности, адекватной позицией по ликвидности, а также качеством активов, оцениваемых положительно. Рыночные позиции Банка по активам и капиталу оцениваются выше средних. Банк занимает существенную долю на региональном рынке банковских услуг, также наращивает объемы бизнеса в других регионах страны. Бренд Банка обеспечивает его узнаваемость и лояльность клиентов в регионах присутствия.

Среди ключевых направлений бизнеса Банка можно выделить кредитование физических и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживание корпоративных клиентов (РКО, ВЭД, гарантии и т. д.), привлечение средств граждан во вклады, операции с ценными бумагами.

#Новости#Общество#Владивосток#Бизнес#Малый и средний бизнес#Кредитование#Банк#Российская Федерация#Вклады#Кредитный рейтинг#Ценные бумаги#Приморский край#Примсоцбанк
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