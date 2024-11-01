Предатель Родины: за госизмену осудили жителя Приморья

Posted 1 ноября, 05:43
Published 1 ноября, 05:43
Modified 1 ноября, 05:45
Updated 1 ноября, 05:45
В Приморье огласили приговор мужчине, который обвинялся в государственной измене. Подсудимый тайно сотрудничал с представителями иностранного государства, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
Теперь предатель Родины отправится в исправительную колонию на четыре года и десять месяцев. После окончания срока предусмотрено ограничение свободы на один год и четыре месяца. Также его обязали выплатить штраф — 1 000 000 рублей.
«Кроме того, у осужденного конфискованы денежные средства в сумме более 400000 руб. и электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления», — добавили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителю Приморского края светит пожизненный срок за шпионаж в пользу недружественного государства.