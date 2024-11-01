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Posted 1 ноября, 05:43

Published 1 ноября, 05:43

Modified 1 ноября, 05:45

Updated 1 ноября, 05:45

За незаконное сотрудничество с иностранцами осудили мужчину из Приморского края

Предатель Родины: за госизмену осудили жителя Приморья

1 ноября 2024, 05:43
Фото: press_pk.

За незаконное сотрудничество с иностранцами осудили мужчину из Приморского края

Сюжет
Штраф
В Приморском крае прошел суд над изменником Родины. За свои деяния фигурант дела не только поплатится миллионным штрафом, но и отправится в места не столь отдаленные.

В Приморье огласили приговор мужчине, который обвинялся в государственной измене. Подсудимый тайно сотрудничал с представителями иностранного государства, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

Теперь предатель Родины отправится в исправительную колонию на четыре года и десять месяцев. После окончания срока предусмотрено ограничение свободы на один год и четыре месяца. Также его обязали выплатить штраф — 1 000 000 рублей.

«Кроме того, у осужденного конфискованы денежные средства в сумме более 400000 руб. и электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления», — добавили в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителю Приморского края светит пожизненный срок за шпионаж в пользу недружественного государства.

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