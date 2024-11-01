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Posted 1 ноября, 07:15

Published 1 ноября, 07:15

Modified 1 ноября, 07:17

Updated 1 ноября, 07:17

Спортивная семья попала на камеру во Владивостоке

Пример для других: досуг семьи вызвал умиление у гуляющих во Владивостоке — видео

1 ноября 2024, 07:15
Фото: 1MI.

Спортивная семья попала на камеру во Владивостоке

Сюжет
Спорт
Владивосток — идеальное место для активных россиян. Местные жители демонстрируют любовь к спорту и делают это непривычным для многих способом.

Владивосток — активный город, а люди, живущие в нем, доказывают это. В муниципалитете активно преображаются спортивные площадки и не зря. Горожане с удовольствуем пользуются обновленными пространствами. Приморцы посещают стадионы целыми семьями!

В камеру приятно удивленного очевидца попала не совсем обычная прогулка жителей дальневосточной столицы. Члены семейства, вооружившись скакалками, прыгали на свежем воздухе. Самая младшая девочка крутила обруч.

Данное видео — наглядный пример того, как спорт должен становиться обыденной привычкой для россиян. Ведь именно для жителей региона Приморье «обрастает» современными площадками.

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