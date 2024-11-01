Пример для других: досуг семьи вызвал умиление у гуляющих во Владивостоке — видео

Posted 1 ноября, 07:15
Published 1 ноября, 07:15
Modified 1 ноября, 07:17
Updated 1 ноября, 07:17
Владивосток — активный город, а люди, живущие в нем, доказывают это. В муниципалитете активно преображаются спортивные площадки и не зря. Горожане с удовольствуем пользуются обновленными пространствами. Приморцы посещают стадионы целыми семьями!
В камеру приятно удивленного очевидца попала не совсем обычная прогулка жителей дальневосточной столицы. Члены семейства, вооружившись скакалками, прыгали на свежем воздухе. Самая младшая девочка крутила обруч.
Данное видео — наглядный пример того, как спорт должен становиться обыденной привычкой для россиян. Ведь именно для жителей региона Приморье «обрастает» современными площадками.