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Posted 1 ноября, 06:22

Published 1 ноября, 06:22

Modified 1 ноября, 06:24

Updated 1 ноября, 06:24

Участники беспорядка пойдут под суд в Приморском крае

Пытались игнорировать силовиков: история массовой драки в Приморье продолжается

1 ноября 2024, 06:22
Фото: Изображение Midjourney.

Участники беспорядка пойдут под суд в Приморском крае

Сюжет
Суд
Жители Приморского края устроили потасовку. Резонансный инцидент получил продолжение.

Мужчины, которых обвиняют за хулиганство, совершенное группой лиц, совсем скоро отправятся на скамью подсудимых, сообщает пресс-служба прокуратуры. 2 августа 2024 года фигуранты дела спровоцировали массовую драку на Кирова в Артеме. В результате инцидента пострадали два человека.

«Требования сотрудников полиции о прекращении беспорядка инициаторы пытались игнорировать», — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура утвердила заключение по уголовному делу. Результаты расследования направлены в суд для рассмотрения.

Видео: prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что громкая история драки женщин получила продолжение в Приморском крае. Потерпевшая намерена наказать всех обидчиков.

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