Пытались игнорировать силовиков: история массовой драки в Приморье продолжается

Posted 1 ноября, 06:22
Published 1 ноября, 06:22
Modified 1 ноября, 06:24
Updated 1 ноября, 06:24
Мужчины, которых обвиняют за хулиганство, совершенное группой лиц, совсем скоро отправятся на скамью подсудимых, сообщает пресс-служба прокуратуры. 2 августа 2024 года фигуранты дела спровоцировали массовую драку на Кирова в Артеме. В результате инцидента пострадали два человека.
«Требования сотрудников полиции о прекращении беспорядка инициаторы пытались игнорировать», — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура утвердила заключение по уголовному делу. Результаты расследования направлены в суд для рассмотрения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что громкая история драки женщин получила продолжение в Приморском крае. Потерпевшая намерена наказать всех обидчиков.