Пытались игнорировать силовиков: история массовой драки в Приморье продолжается

Мужчины, которых обвиняют за хулиганство, совершенное группой лиц, совсем скоро отправятся на скамью подсудимых, сообщает пресс-служба прокуратуры. 2 августа 2024 года фигуранты дела спровоцировали массовую драку на Кирова в Артеме. В результате инцидента пострадали два человека.