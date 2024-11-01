Держался 53 года: выяснилось, почему мост начал рушиться в Приморье

Posted 1 ноября, 05:53
Published 1 ноября, 05:53
Modified 1 ноября, 05:58
Updated 1 ноября, 05:58
Появилась новая информация о закрытии движения по мосту в Приморье.
Проезд закрыли на 84 километре дороги Осиновка — Рудная Пристань в близи села Старогордеевка Анучинского округа. Специалисты правительства Приморского края прокомментировали ситуацию с перекрытием моста.
Известно, что сооружение построили в 1971 году, то есть в непрерывной эксплуатации мост находится 53 года.
«Из-за увеличения нагрузки и интенсивности движения транспорта, в том числе большегрузного, произошло смещение четырех опор мостового сооружения», — сообщили в минтрансе.
Закрыть движение решили из-за возможного обрушения.
Временный объезд дорожники начнут готовить уже в субботу, второго ноября. Закончить работы обещают до 7 ноября.
Ремонт моста запланировали на 2025 год. В сентябре заключили контракт с организацией, которая приступит к ремонту в марте 2025 года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о перекрытии движения по мосту в Приморье.