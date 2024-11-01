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Posted 1 ноября, 05:53

Published 1 ноября, 05:53

Modified 1 ноября, 05:58

Updated 1 ноября, 05:58

Почему мост закрыли в Приморском крае

Держался 53 года: выяснилось, почему мост начал рушиться в Приморье

1 ноября 2024, 05:53
Фото: 1MI.

Почему мост закрыли в Приморском крае

Сюжет
Ремонт
Появилась новая информация о закрытии движения по мосту в Приморском крае. Краевое правительство прокомментировало ситуацию.

Появилась новая информация о закрытии движения по мосту в Приморье.

Проезд закрыли на 84 километре дороги Осиновка — Рудная Пристань в близи села Старогордеевка Анучинского округа. Специалисты правительства Приморского края прокомментировали ситуацию с перекрытием моста.

Известно, что сооружение построили в 1971 году, то есть в непрерывной эксплуатации мост находится 53 года.

«Из-за увеличения нагрузки и интенсивности движения транспорта, в том числе большегрузного, произошло смещение четырех опор мостового сооружения», — сообщили в минтрансе.

Закрыть движение решили из-за возможного обрушения.

Временный объезд дорожники начнут готовить уже в субботу, второго ноября. Закончить работы обещают до 7 ноября.

Ремонт моста запланировали на 2025 год. В сентябре заключили контракт с организацией, которая приступит к ремонту в марте 2025 года.

Ранее «Восток-Медиа» писало о перекрытии движения по мосту в Приморье.

Мост рушится — езжайте в объезд: движение на участке трассы перекрыли в Приморье
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