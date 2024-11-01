РЭО: Четверть предприятий у аэродромов не оснащены средствами отпугивания птиц

Posted 1 ноября, 11:25
Published 1 ноября, 11:25
Modified 1 ноября, 11:25
Updated 1 ноября, 11:25
Такую информацию озвучили специалисты, проведя орнитологические исследования на объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами в шестой подзоне приаэродромной территории.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что владельцы предприятий, расположенных у аэродромов, должны были завершить орнитологические исследования до 1 сентября, сообщает 56orb.ru. В результате исследований 104 организациям были выданы заключения: 55 из них положительные, а 49 отрицательные.
Среди 49 предприятий, которым выдали отрицательные заключения, 28 являются полигонами, а 19 — мусоросортировочными комплексами. Все нарушители расположены в 31 регионе страны. Заключения выдавались специализированными организациями с привлечением ученых. Теперь тем объектам, которые получили отрицательное заключение, необходимо принять меры по отпугиванию птиц и запросить повторное заключение. Если это не будет выполнено, объекты могут быть закрыты.
Для отпугивания птиц на предприятиях по обращению с отходами применяются различные устройства: биоакустические установки, сигнальное оружие (например, ракетницы), газовые пушки, трещотки, зеркала, лазерные отпугиватели, сети, муляжи, химические вещества, дистанционно управляемые модели, хищные птицы, а также радиоэлектронные и электромагнитные средства.
В Российской Федерации действуют 184 учреждения по обращению с отходами, находящиеся в пределах шестых подзон приаэродромных территорий, которые находятся в 63 регионах. На 131 предприятии подписаны соглашения на проведение орнитологических исследований, из которых 104 объекта уже получили соответствующие заключения. Со следующего года 15 объектов больше не будут принимать отходы по территориальной схеме. Остальным организациям требуется подать заявки на проведение исследований.