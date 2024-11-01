РЭО: Четверть предприятий у аэродромов не оснащены средствами отпугивания птиц

В Российской Федерации действуют 184 учреждения по обращению с отходами, находящиеся в пределах шестых подзон приаэродромных территорий, которые находятся в 63 регионах. На 131 предприятии подписаны соглашения на проведение орнитологических исследований, из которых 104 объекта уже получили соответствующие заключения. Со следующего года 15 объектов больше не будут принимать отходы по территориальной схеме. Остальным организациям требуется подать заявки на проведение исследований.