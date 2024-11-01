Скоро снег, пора переобуваться: «все свое носят с собой» автомобилисты в Приморье

Posted 1 ноября, 09:40
Published 1 ноября, 09:40
Modified 1 ноября, 09:42
Updated 1 ноября, 09:42
Владельцы машин стали обращаться к специалистам для смены резины во Владивостоке.
Особенно ответственные автолюбители уже переобулись: одного из них заметили сразу после замены шин. А может быть и перед заменой.
Четыре колеса торчали из багажника. Владелец иномарки, должно быть, руководствуется принципом «все свое ношу с собой».
Ранее «Восток-Медиа» писало о жительнице Приморья, которой заплатили за поврежденную рекламным щитом машину.