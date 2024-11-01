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Posted 1 ноября, 09:40

Published 1 ноября, 09:40

Modified 1 ноября, 09:42

Updated 1 ноября, 09:42

Машину, полную колес, заметили во Владивостоке

Скоро снег, пора переобуваться: «все свое носят с собой» автомобилисты в Приморье

1 ноября 2024, 09:40
Фото: 1MI.

Машину, полную колес, заметили во Владивостоке

Сюжет
Дороги
Во Владивостоке автолюбители стали переобувать свои машины. В городе во всю готовятся к наступлению зимы.

Владельцы машин стали обращаться к специалистам для смены резины во Владивостоке.

Особенно ответственные автолюбители уже переобулись: одного из них заметили сразу после замены шин. А может быть и перед заменой.

Четыре колеса торчали из багажника. Владелец иномарки, должно быть, руководствуется принципом «все свое ношу с собой».

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жительнице Приморья, которой заплатили за поврежденную рекламным щитом машину.

Жительница Владивостока получила деньги за поврежденное рекламным щитом авто
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