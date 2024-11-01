Три года беззакония: контрабандисты грязно обогатились на 636 млн рублей в Приморье

Posted 1 ноября, 06:50
Published 1 ноября, 06:50
Modified 1 ноября, 06:52
Updated 1 ноября, 06:52
По данным объединенной пресс-службы судебной системы края, мужчины нелегально вывезли из Приморья 99 603 куба древесины. На контрабанде злоумышленникам удалось обогатиться на 636 884 768,47 рублей. Они реализовали нелегальный сбыт сырья, подделывая документы и декларации.
Одному из участников незаконной деятельности огласили приговор в суде, — восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Еще осужденному предстоит выплатить штраф — 500 000 рублей.
«Также суд взыскал с осужденного в пользу Российской Федерации 636 884 768,47 рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного в результате преступления», — отметили в пресс-службе ведомства.
Другие подозреваемые проходят по отдельным уголовным делам.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «крабового короля» Олега Кана приговорили к 17 годам в исправительной колонии за убийство предпринимателя в Приморском крае.