В Находку лучше в объезд: огромная пробка из-за ДТП парализовала движение в Приморье

Posted 1 ноября, 06:44
Published 1 ноября, 06:44
Modified 1 ноября, 06:46
Updated 1 ноября, 06:46
Серьезная авария случилась на трассе на подъезде к Находке в Приморском крае. Кадры с места ДТП появилисьв сети. На записи видно, что в результате столкновения кабина мини-грузовика практически полностью разрушилась.
Что произошло с водителем, были ли пассажиры, и есть ли пострадавшие в другом транспортном средстве, неизвестно.
Из-за ДТП образовался огромный затор. Жуткая пробка практически не двигается и тянется километры.