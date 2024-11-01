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Posted 1 ноября, 06:44

Published 1 ноября, 06:44

Modified 1 ноября, 06:46

Updated 1 ноября, 06:46

Жуткий затор из-за аварии заблокировал проезд около Находки в Приморском крае

В Находку лучше в объезд: огромная пробка из-за ДТП парализовала движение в Приморье

1 ноября 2024, 06:44
Фото: 1MI.

Жуткий затор из-за аварии заблокировал проезд около Находки в Приморском крае

Сюжет
Авария
Серьезная авария заблокировала проезд по трассе под Находкой в Приморском крае. В сети появились кадры с места происшествия.

Серьезная авария случилась на трассе на подъезде к Находке в Приморском крае. Кадры с места ДТП появилисьв сети. На записи видно, что в результате столкновения кабина мини-грузовика практически полностью разрушилась.

Видео: livadia_prim.

Что произошло с водителем, были ли пассажиры, и есть ли пострадавшие в другом транспортном средстве, неизвестно.

Из-за ДТП образовался огромный затор. Жуткая пробка практически не двигается и тянется километры.

Видео: livadia_prim.

Ранее «Восток-Медиа» писало об огромной пробке, которая парализовала важную улицу во Владивостоке.

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