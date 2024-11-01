В рамках народной программы ЕР в России обновили 37 тысяч общественных пространств

«Вдвойне радует, что благоустройство происходит при активном участии граждан. Мы не только достигаем запланированного количества участвующих в рейтинговом голосовании, но и значительно превосходим. В 2024 году ожидалось участие не менее 215 тысяч человек. На деле проголосовало свыше 250 тысяч. И на этом люди не теряют интерес к объекту, они продолжают болеть за него душой: участвуют в партийных встречах, обсуждают дизайн-проекты, фактическое наполнение объектов архитектурными решениями, вместе с „Единой Россией“ следят за качеством строительных работ», — отметил Сергей Кузьменко.