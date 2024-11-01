В рамках народной программы ЕР в России обновили 37 тысяч общественных пространств

Posted 1 ноября, 10:05
Published 1 ноября, 10:05
Modified 1 ноября, 10:05
Updated 1 ноября, 10:05
Как отметил врио секретаря генсовета Владимир Якушев, выполнение программы будет продолжено, финансирование на нее запланировано в бюджете на ближайшие три года.
Владимир Якушев, во время осмотра объектов в Тамбове отметил, что на развитие комфортной городской среды в стране выделено 180 миллиардов рублей. «Единая Россия» настаивала на том, что, несмотря на все трудности, на этот проект необходимо выделить средства, так как он приносит значительный социальный эффект. Это программа для граждан, которая изменяет облик наших городов и деревень.
Врио секретаря генсовета напомнил, что с 2016 года партия «Единая Россия» ведет работу по улучшению общественных пространств, а сам проект перерос в федеральную программу.
Якушев отметил, что миллионы жителей принимали участие в голосовании, чтобы определить, какую территорию в своем населенном пункте необходимо благоустроить. Это крайне важно, поскольку, когда решения принимают чиновники без участия общественности, людям может что-то не понравиться. Если же жители сами выбирают место и участвуют в разработке проекта, это позволяет получать качественные решения и успешно воплощать их в жизнь.
На пресс-конференции в газете «Московский комсомолец» глава центрального исполкома партии Александр Сидякин подчеркнул, что с начала 2021 года количество участников голосования по выбору объектов благоустройства увеличилось вдвое. По информации портала ER.RU, в 2021 году свой голос отдали более 9 миллионов человек, а к 2024 году этот показатель уже превысил 17 миллионов.
Он также рассказал, что ежегодно благоустраивается около 9 тысяч объектов. При выполнении работ на данных объектах осуществляем партийный контроль. Каждый объект имеет прикрепленного муниципального депутата от партии «Единая Россия», который проверяет, вышел ли подрядчик на строительную площадку вовремя, учитывает мнение местных жителей и предлагаемый ими дизайн, а также следит за качеством выполненных работ. Примерно в 20% случаев выявляются недочеты, которые подрядчики исправляют.
Региональный координатор партпроекта «Городская среда» в Приморском крае, депутат Заксобрания Приморского края Сергей Кузьменко сообщил, что в регионе в 2024 году благоустраивается 31 общественное пространство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и 27 дворов. Так, парк на Ватутина будет готов в течение месяца, а сквер на Жигура планируют открыть уже в ближайшие выходные.
«Вдвойне радует, что благоустройство происходит при активном участии граждан. Мы не только достигаем запланированного количества участвующих в рейтинговом голосовании, но и значительно превосходим. В 2024 году ожидалось участие не менее 215 тысяч человек. На деле проголосовало свыше 250 тысяч. И на этом люди не теряют интерес к объекту, они продолжают болеть за него душой: участвуют в партийных встречах, обсуждают дизайн-проекты, фактическое наполнение объектов архитектурными решениями, вместе с „Единой Россией“ следят за качеством строительных работ», — отметил Сергей Кузьменко.