ВТБ Лизинг предлагает прицепную технику Koluman со скидкой 150 000 рублей

Posted 1 ноября, 10:42
Published 1 ноября, 10:42
Modified 1 ноября, 10:43
Updated 1 ноября, 10:43
Специальное предложение включает в себя шторные и бортовые версии полуприцепа, а также вариации Koluman S30 для перевозки лесоматериалов и контейнеров. При покупке в лизинг любой единицы техники, предлагаемой в рамках программы, клиенты могут выбрать оптимальные для себя условия финансирования: наиболее подходящие авансы, длительные сроки лизинга, минимальные ежемесячные платежи. Предприятиям на общей системе налогообложения доступны налоговые преференции финансовой аренды, благодаря которым расходы в период действия договора лизинга можно снизить на 40%.
Приобрести бортовую платформу Koluman S30 без коников и закладных с допустимой полезной нагрузкой 27 т можно за 4 450 000 рублей с учетом скидки. При оформлении в лизинг на пять лет с авансом 20% ежемесячный платеж за полуприцеп составит 112 649 рублей, а экономия на налогах может превысить 2,5 млн рублей. Сортиментовоз-лесовоз с восемью кониками, доступный в рамках спецпредложения за 5 020 000 рублей, при аналогичных условиях лизинга можно купить с ежемесячным платежом 127 079 рублей и сэкономить на налогах более 2,8 млн рублей.*
ООО «Колуман Рус» запустило производственную деятельность в Набережных Челнах более 10 лет назад, а в 2017 году открыло филиал по продаже и сервису прицепной техники в Москве. Компания входит в группу Koluman — одного из лидеров турецкого рынка по производству полуприцепной, строительной, коммунальной и аэродромной техники. «Колуман Рус» производит, продает и занимается послепродажным обслуживанием следующей продукции: автобетононасосов и бетоносмесителей, аэродромных плужно-щеточно-продувочных и вакуумно-подметальных машин, комбинированных дорожных машин, полуприцепной техники.
Подать заявку на приобретение в лизинг техники Koluman юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.
* Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Представлена экономия на налогах в размере 40%, которая доступна компаниям на общей системе налогообложения (ОСН). Стоимость техники действительна на 31.10.2024.