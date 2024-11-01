ВТБ Лизинг предлагает прицепную технику Koluman со скидкой 150 000 рублей

Приобрести бортовую платформу Koluman S30 без коников и закладных с допустимой полезной нагрузкой 27 т можно за 4 450 000 рублей с учетом скидки. При оформлении в лизинг на пять лет с авансом 20% ежемесячный платеж за полуприцеп составит 112 649 рублей, а экономия на налогах может превысить 2,5 млн рублей. Сортиментовоз-лесовоз с восемью кониками, доступный в рамках спецпредложения за 5 020 000 рублей, при аналогичных условиях лизинга можно купить с ежемесячным платежом 127 079 рублей и сэкономить на налогах более 2,8 млн рублей.*