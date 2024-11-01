Выплату получил, а служить передумал: мужчина расторг контракт на СВО в Приморье

В декабре 2023 года приморец, заручившись поддержкой добровольческого движения батальона «Тигр», прошел обучение для того, чтобы отправиться в зону СВО, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы края. Затем мужчина заключил контракт на полгода и подал заявление на выплату материальной помощи, которую получил в скором времени. Однако, пробыв на спецоперации два месяца, он расторг договор и вернулся домой.