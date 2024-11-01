Выплату получил, а служить передумал: мужчина расторг контракт на СВО в Приморье

Posted 1 ноября, 01:57
Published 1 ноября, 01:57
Modified 1 ноября, 01:59
Updated 1 ноября, 01:59
В декабре 2023 года приморец, заручившись поддержкой добровольческого движения батальона «Тигр», прошел обучение для того, чтобы отправиться в зону СВО, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы края. Затем мужчина заключил контракт на полгода и подал заявление на выплату материальной помощи, которую получил в скором времени. Однако, пробыв на спецоперации два месяца, он расторг договор и вернулся домой.
«Поскольку он не выполнил необходимое для предоставления материальной помощи условие, прописанное в заявлении на выплату (участие в спецоперации в течение всего срока действия контракта), то должен был вернуть деньги», — отметили в пресс-службе ведомства.
Но мужчина не согласился с условиями документа. Он заявил, что стал инициатором расторжения контракта из-за проблем со здоровьем. Также, по словам приморца, его не предупреждали об этом заранее.
Краевой центр социальной поддержки населения подал в суд заявление о возврате выплаты. Иск был удовлетворен. Теперь ответчик вернет 200 000 рублей и уплатит госпошлину — 5 200 рублей.
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