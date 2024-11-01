vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 01:57

Published 1 ноября, 01:57

Modified 1 ноября, 01:59

Updated 1 ноября, 01:59

Житель Приморского края получил выплату и расторг контракт на СВО

Выплату получил, а служить передумал: мужчина расторг контракт на СВО в Приморье

1 ноября 2024, 01:57
Фото: Изображение Midjourney.

Житель Приморского края получил выплату и расторг контракт на СВО

Сюжет
Мигранты
Житель Приморского края, получив положенную выплату, отправился на СВО. В скором времени он решил вернуться домой, но материальную помощь возвращать не планировал.

В декабре 2023 года приморец, заручившись поддержкой добровольческого движения батальона «Тигр», прошел обучение для того, чтобы отправиться в зону СВО, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы края. Затем мужчина заключил контракт на полгода и подал заявление на выплату материальной помощи, которую получил в скором времени. Однако, пробыв на спецоперации два месяца, он расторг договор и вернулся домой.

«Поскольку он не выполнил необходимое для предоставления материальной помощи условие, прописанное в заявлении на выплату (участие в спецоперации в течение всего срока действия контракта), то должен был вернуть деньги», — отметили в пресс-службе ведомства.

Но мужчина не согласился с условиями документа. Он заявил, что стал инициатором расторжения контракта из-за проблем со здоровьем. Также, по словам приморца, его не предупреждали об этом заранее.

Краевой центр социальной поддержки населения подал в суд заявление о возврате выплаты. Иск был удовлетворен. Теперь ответчик вернет 200 000 рублей и уплатит госпошлину — 5 200 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в аэропорту Владивосток военные следователи проверяют мигрантов с российским гражданством в рамках осенней призывной кампании.

Мигрантов ставят на воинский учет прямо в аэропорту во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Быть бойцом СВО престижно: власти Приморья всесторонне поддерживают военныхЦелый чемодан наркотиков: иностранец на самолете провез 3 кг запрещенки в ПриморьеВмешались федералы: приезжий систематически избивал жительницу Владивостока
#Новости#Общество#Владивосток#Контракт#Мигранты#Спецоперация#Приморский край#Аэропорт Владивосток#Материальная помощь#Приморье#Военный учет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика