«Затишье перед бурей?» — «аномально» тепло стало во Владивостоке — фото

Posted 1 ноября, 03:20
Published 1 ноября, 03:20
Modified 1 ноября, 03:22
Updated 1 ноября, 03:22
Первые ноябрьские выходные принесут в регион неприятные погодные условия. Осадки буду «действовать сообща» с сильным ветром и понижением температур. Однако сегодня обстановка в дальневосточной столице прекрасная.
Автомобилист поделился снимком из салона машины. Судя по датчикам, воздух прогрелся до 16 градусов по Цельсию.
«Это что, затишье перед бурей?» — изумляются горожане.
К слову, в пригороде Владивостока столбики термометров поднялись почти до 20 градусов тепла.
Возможно, погода действительно решила порадовать приморцев перед наступлением настоящей синоптической «жести». Ведь совсем скоро мороз, снегопад и жуткий холод нагрянут в Приморский край.