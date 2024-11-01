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Posted 1 ноября, 03:20

Published 1 ноября, 03:20

Modified 1 ноября, 03:22

Updated 1 ноября, 03:22

Необычайно высокие температуры показали термометры во Владивостоке

«Затишье перед бурей?» — «аномально» тепло стало во Владивостоке — фото

1 ноября 2024, 03:20
Фото: vostokmedia.com.

Необычайно высокие температуры показали термометры во Владивостоке

Сюжет
Погода
Приморский край никак не хочет отпускать теплую погоду. Двадцатиградусная жара в ноябре — разве не аномалия?

Первые ноябрьские выходные принесут в регион неприятные погодные условия. Осадки буду «действовать сообща» с сильным ветром и понижением температур. Однако сегодня обстановка в дальневосточной столице прекрасная.

От дождя к снегу и гололёду: погода на первых выходных ноября в Приморье не порадует
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Автомобилист поделился снимком из салона машины. Судя по датчикам, воздух прогрелся до 16 градусов по Цельсию.

«Это что, затишье перед бурей?» — изумляются горожане.
Фото: vostokmedia.com

К слову, в пригороде Владивостока столбики термометров поднялись почти до 20 градусов тепла.

Возможно, погода действительно решила порадовать приморцев перед наступлением настоящей синоптической «жести». Ведь совсем скоро мороз, снегопад и жуткий холод нагрянут в Приморский край.

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