Бывший вице-мэр Владивостока отправится в колонию за махинации с городской землей

Posted 2 ноября, 06:31
Published 2 ноября, 06:31
Modified 2 ноября, 06:44
Updated 2 ноября, 06:44
Первый эпизод преступной деятельности датируется концом 2018 года, когда подсудимый занимал пост заместителя директора краевого департамента земельных отношений. За помощь в оформлении аренды десятитысячного участка под жилую застройку на улице Жигура он получил от застройщика 300 тысяч рублей.
По данным прокуратуры, с ноября по январь 2021 года Ляйфер, уже в кресле вице-мэра Владивостока, разработал схему по отчуждению муниципальной земли на сопке Шошина. По его указанию начальник управления муниципальной собственности оформил предоставление участка площадью более 9 тысяч квадратных метров в общую долевую собственность граждан на льготных условиях. Из-за заниженной стоимости городская казна недосчиталась 38 миллионов рублей — земля ушла всего за миллион, хотя её реальная стоимость приближалась к 40 миллионам.
По данным корреспондента «Восток-Медиа» из зала суда, экс-чиновника приговорили к 7 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима и крупному штрафу в 3 миллиона рублей. После освобождения Ляйфер не сможет занимать должности во власти ещё четыре года. Его подельник — бывший начальник управления муниципальной собственности Армен Карапетян — уже получил свой приговор, а дела остальных фигурантов выделены в отдельное производство. Решение суда пока не вступило в законную силу.