vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 06:31

Published 2 ноября, 06:31

Modified 2 ноября, 06:44

Updated 2 ноября, 06:44

Бывший вице-мэр Владивостока отправится в колонию за махинации с городской землей

Бывший вице-мэр Владивостока отправится в колонию за махинации с городской землей

2 ноября 2024, 06:31
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Суд
Фрунзенский районный суд поставил точку в громком деле о земельных махинациях во Владивостоке. На скамье подсудимых оказался бывший заместитель главы города Алексей Ляйфер, которому инкриминировали взяточничество и подстрекательство к должностным преступлениям.

Первый эпизод преступной деятельности датируется концом 2018 года, когда подсудимый занимал пост заместителя директора краевого департамента земельных отношений. За помощь в оформлении аренды десятитысячного участка под жилую застройку на улице Жигура он получил от застройщика 300 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, с ноября по январь 2021 года Ляйфер, уже в кресле вице-мэра Владивостока, разработал схему по отчуждению муниципальной земли на сопке Шошина. По его указанию начальник управления муниципальной собственности оформил предоставление участка площадью более 9 тысяч квадратных метров в общую долевую собственность граждан на льготных условиях. Из-за заниженной стоимости городская казна недосчиталась 38 миллионов рублей — земля ушла всего за миллион, хотя её реальная стоимость приближалась к 40 миллионам.

По данным корреспондента «Восток-Медиа» из зала суда, экс-чиновника приговорили к 7 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима и крупному штрафу в 3 миллиона рублей. После освобождения Ляйфер не сможет занимать должности во власти ещё четыре года. Его подельник — бывший начальник управления муниципальной собственности Армен Карапетян — уже получил свой приговор, а дела остальных фигурантов выделены в отдельное производство. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Видео: vostokmedia.com.
#Видео#Владивосток#Суд#Штраф#Прокуратура#Застройщик#Коррупция#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика