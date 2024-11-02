Бывший вице-мэр Владивостока отправится в колонию за махинации с городской землей

По данным прокуратуры, с ноября по январь 2021 года Ляйфер, уже в кресле вице-мэра Владивостока, разработал схему по отчуждению муниципальной земли на сопке Шошина. По его указанию начальник управления муниципальной собственности оформил предоставление участка площадью более 9 тысяч квадратных метров в общую долевую собственность граждан на льготных условиях. Из-за заниженной стоимости городская казна недосчиталась 38 миллионов рублей — земля ушла всего за миллион, хотя её реальная стоимость приближалась к 40 миллионам.