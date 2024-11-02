Дожди и туманы: привычная июньская погода вернется в Приморье?

Posted 2 ноября, 09:45
Published 2 ноября, 09:45
Modified 2 ноября, 09:47
Updated 2 ноября, 09:47
Завтра, 3 ноября, в Приморье погода будет меняться. Ночью атмосферное давление будет высоким, днем нас ждут атмосферные фронты. Ночью обойдется без осадков, днем можно ожидать небольшие или умеренные осадки. Утром в некоторых местах может быть туман. Ветер изменит свое направление: северный ночью, южный днем, иногда он будет довольно сильным. Температура воздуха также будет колебаться: ночью от +3 до -8°С, днем от +6 до +11°C.
Во Владивостоке ожидается облачная погода. Ночью без осадков, но во второй половине дня возможен небольшой дождь, вечером он станет умеренным. Ветер в начале ночи северный, днем юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью от +2 до +4°C, днем от +7 до +9°C.
В Уссурийске также прогнозируется облачная погода. Ночью без осадков, во второй половине дня возможен небольшой, вечером умеренный дождь. Ветер слабый, во второй половине дня южный сильный. Температура воздуха ночью от -2 до -4°C, днем от +7 до +9°C.
В Находке ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, но в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер утром северный, позже юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью будет от 0 до +2°C, днем от +10 до +12°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что скоро в Приморье наведается непогода.