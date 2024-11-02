Дожди и туманы: привычная июньская погода вернется в Приморье?

Завтра, 3 ноября, в Приморье погода будет меняться. Ночью атмосферное давление будет высоким, днем нас ждут атмосферные фронты. Ночью обойдется без осадков, днем можно ожидать небольшие или умеренные осадки. Утром в некоторых местах может быть туман. Ветер изменит свое направление: северный ночью, южный днем, иногда он будет довольно сильным. Температура воздуха также будет колебаться: ночью от +3 до -8°С, днем от +6 до +11°C.