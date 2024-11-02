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Posted 2 ноября, 09:45

Published 2 ноября, 09:45

Modified 2 ноября, 09:47

Updated 2 ноября, 09:47

Дождливо и туманно будет в Приморском крае

Дожди и туманы: привычная июньская погода вернется в Приморье?

2 ноября 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney.

Дождливо и туманно будет в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморье погода будет переменчивой. Завтра ночью без осадков, днем ожидаются небольшие дожди.

Завтра, 3 ноября, в Приморье погода будет меняться. Ночью атмосферное давление будет высоким, днем нас ждут атмосферные фронты. Ночью обойдется без осадков, днем можно ожидать небольшие или умеренные осадки. Утром в некоторых местах может быть туман. Ветер изменит свое направление: северный ночью, южный днем, иногда он будет довольно сильным. Температура воздуха также будет колебаться: ночью от +3 до -8°С, днем от +6 до +11°C.

Во Владивостоке ожидается облачная погода. Ночью без осадков, но во второй половине дня возможен небольшой дождь, вечером он станет умеренным. Ветер в начале ночи северный, днем юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью от +2 до +4°C, днем от +7 до +9°C.

В Уссурийске также прогнозируется облачная погода. Ночью без осадков, во второй половине дня возможен небольшой, вечером умеренный дождь. Ветер слабый, во второй половине дня южный сильный. Температура воздуха ночью от -2 до -4°C, днем от +7 до +9°C.

В Находке ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, но в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер утром северный, позже юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью будет от 0 до +2°C, днем от +10 до +12°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что скоро в Приморье наведается непогода.

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