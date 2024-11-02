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Posted 2 ноября, 03:31

Published 2 ноября, 03:31

Modified 2 ноября, 03:33

Updated 2 ноября, 03:33

Вода хлещет с потолка в многоквартирном доме в Приморском крае

«Душ отчаяния»: вода неумолимо топит многоквартирный дом в Приморье — видео

2 ноября 2024, 03:31
Фото: 1MI.

Вода хлещет с потолка в многоквартирном доме в Приморском крае

Сюжет
Потоп
Ванные процедуры в подъезде заказывали? А если не заказывали, то это особо и не важно. В Спасском районе появилась неожиданная и весьма неприятная «услуга», а ее устранение пока даже не предвидится.

В селе Спасском нежданно-негаданно открылся «бесплатный душ», сообщают приморцы. В многоквартирном доме вода из потолка затапливает подъезд на втором этаже, отметили очевидцы. Страшно представить, что творится в жилищах сельчан.

Спассчане заявляют, что управляющая компания многоэтажки не предпринимает никаких мер по устранению проблемы. Более того, дозвониться до управляйки просто невозможно, делятся жители муниципалитета.

«Давайте все мыться тогда будем», — предложил, вероятно, с юмором мужчина, проживающий в многострадальном здании.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что один из домов на Тихой во Владивостоке затопило в период осадков. Вода наблюдалась не только в подъезде, но и в квартирах многоэтажки.

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