«Душ отчаяния»: вода неумолимо топит многоквартирный дом в Приморье — видео

Posted 2 ноября, 03:31
Published 2 ноября, 03:31
Modified 2 ноября, 03:33
Updated 2 ноября, 03:33
В селе Спасском нежданно-негаданно открылся «бесплатный душ», сообщают приморцы. В многоквартирном доме вода из потолка затапливает подъезд на втором этаже, отметили очевидцы. Страшно представить, что творится в жилищах сельчан.
Спассчане заявляют, что управляющая компания многоэтажки не предпринимает никаких мер по устранению проблемы. Более того, дозвониться до управляйки просто невозможно, делятся жители муниципалитета.
«Давайте все мыться тогда будем», — предложил, вероятно, с юмором мужчина, проживающий в многострадальном здании.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что один из домов на Тихой во Владивостоке затопило в период осадков. Вода наблюдалась не только в подъезде, но и в квартирах многоэтажки.