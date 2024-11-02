«Душ отчаяния»: вода неумолимо топит многоквартирный дом в Приморье — видео

Вода хлещет с потолка в многоквартирном доме в Приморском крае

Сюжет Потоп

Ванные процедуры в подъезде заказывали? А если не заказывали, то это особо и не важно. В Спасском районе появилась неожиданная и весьма неприятная «услуга», а ее устранение пока даже не предвидится.