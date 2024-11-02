Это звучит гордо: лучших бойцов студенческих отрядов наградили во Владивостоке

Posted 2 ноября, 01:12
Published 2 ноября, 01:12
Modified 2 ноября, 01:14
Updated 2 ноября, 01:14
День бойца студенческих отрядов — большое событие, поэтому и прибыли на праздник не только те, кто сегодня ударно трудится в свободное от учёбы время, но и ветераны студотрядного движения, представители городских и краевых властей, педагоги и почетные гости.
На празднике было отмечено, какой большой вклад в развитие и процветание не только Владивостока и Приморья, но и Дальнего Востока внесли студотряды, отработав этим летом на путине, в строительстве, медицине, педагогике, сфере сельского хозяйства. Всего там, где нужно, куда Родина направила, трудились 1700 студотрядовцев, а в целом в составе молодежного объединения сегодня более 2400 человек.
Глава Владивостока Константин Шестаков подчеркнул, как гордятся в городе трудовыми успехами студотрядовцев.
— Отклик о ваших достижениях прославляет наш край и любимый Владивосток на территории всей страны, и я хочу поблагодарить каждого, кто вкладывает в это свои силы. Ваши достижения достойны наивысшей похвалы. Желаю каждому бойцу исполнения всех поставленных целей. Пусть у вас все получится. С праздником, — сказал Константин Владимирович.
Он вручил самым активным представителям движения благодарности главы города Владивостока. Столь почётной награды были удостоены куратор социального направления штаба студенческих отрядов Жанна Бусыгина, командир штаба студотрядов Анастасия Грыдина, комиссар студотряда проводников «Стрела» Елизавета Комкова, боец студотряда проводников «Фрегат» Леонид Онуфрейчук, комиссар студенческого педагогического отряда «Территория Инициативы» Анна Примаченко, боец студенческого строительного отряда «Приморец» Александр Соловьев.
Интересно, что День бойца студенческих отрядов города Владивостока» отмечается неофициально с 2009 года, а официально праздник во Владивостоке был установлен постановлением администрации города Владивостока в 2018-м.
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