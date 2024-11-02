Это звучит гордо: лучших бойцов студенческих отрядов наградили во Владивостоке

На празднике было отмечено, какой большой вклад в развитие и процветание не только Владивостока и Приморья, но и Дальнего Востока внесли студотряды, отработав этим летом на путине, в строительстве, медицине, педагогике, сфере сельского хозяйства. Всего там, где нужно, куда Родина направила, трудились 1700 студотрядовцев, а в целом в составе молодежного объединения сегодня более 2400 человек.