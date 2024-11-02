Хамам и почти миллион за «квадрат»: ТОП самых дорогих квартир во Владивостоке — фото

Другая квартира, которую продают за 75 миллионов рублей, находится в элитном доме на улице Металлистов. Там имеются четыре комнаты, общая площадь — 251 квадратный метр, можно кататься по комнатам на велосипеде. Из окон открывается панорамный вид на море и город. В квартире просторная гостиная, объединенная с кухней и террасой со стеклянным потолком, основная спальня со своим гардеробом, хамамом и санузлом, две детские и гостевая комната, а также прачечная со всем необходимым оборудованием. Ремонт выполнен по дизайн-проекту с использованием качественных материалов — другой такой квартиры нет. Также новому владельцу подарят два парковочных места. Дом расположен в исторической части города, рядом со всей нужной инфраструктурой.