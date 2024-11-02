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Posted 2 ноября, 05:56

Published 2 ноября, 05:56

Modified 2 ноября, 05:58

Updated 2 ноября, 05:58

Составлен ТОП самых дорогих предложений на рынке недвижимости во Владивостоке

Хамам и почти миллион за «квадрат»: ТОП самых дорогих квартир во Владивостоке — фото

2 ноября 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney.

Составлен ТОП самых дорогих предложений на рынке недвижимости во Владивостоке

Сюжет
Ремонт
Таунхаусы и квартиры стоимостью в десятки миллионов рублей продают во Владивостоке. Отдельными санузлами в каждой спальне обеспеченных граждан не удивишь, но в одной из квартир имеется даже хамам.

Жилье на «вторичке» тоже может стоить невероятные суммы. Специалисты «Авито Недвижимости» проанализировали рынок недвижимости. Представляем вам ТОП самых дорогих квартир во Владивостоке.

Замыкает его шикарный шестикомнатный таунхаус площадью 313 квадратных метров на 1-й Морской. Удивительный объект продается за 62 миллиона рублей. В таунхаусе четыре этажа. В доме есть две несущие стены: новые владельцы могут ничего не опасаясь делать перепланировку по своему вкусу. Расположение на Тигровой Сопке в исторической части Владивостока дарит прекрасный вид на бухту Золотой Рог, Золотой Мост и Русский Мост. В шаговой доступности морской порт и железнодорожный вокзал.

Фото: Агентство «Этажи». Предоставлено «Авито-Недвижимость» для vostokmedia.com

Другая квартира, которую продают за 75 миллионов рублей, находится в элитном доме на улице Металлистов. Там имеются четыре комнаты, общая площадь — 251 квадратный метр, можно кататься по комнатам на велосипеде. Из окон открывается панорамный вид на море и город. В квартире просторная гостиная, объединенная с кухней и террасой со стеклянным потолком, основная спальня со своим гардеробом, хамамом и санузлом, две детские и гостевая комната, а также прачечная со всем необходимым оборудованием. Ремонт выполнен по дизайн-проекту с использованием качественных материалов — другой такой квартиры нет. Также новому владельцу подарят два парковочных места. Дом расположен в исторической части города, рядом со всей нужной инфраструктурой.

Фото: «Самолет плюс». Предоставлено «Авито-Недвижимость» для vostokmedia.com

Первое место — четырех комнатная квартира площадью 138,1 квадратных метров. Находится она на 11 этаже дома на Фонтанной. Внутри сделан капитальный ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. Там есть большая кухня-гостиная, мастер-спальня с отдельным санузлом и гардеробом, детская с отдельным туалетом, игровая комната, кладовка и прачечная. Жилой комплекс находится недалеко от ресторанов, магазинов, спортивных, развлекательных и образовательных учреждений. Бонус — закрытая придомовая территория и подземная парковка. Из гостиной и спальни можно любоваться видом на Спортивную гавань Амурского залива и набережную, из детской комнаты вид скромнее — на детскую площадку на дворе.

Фото: Агентство «Этажи». Предоставлено «Авито-Недвижимость» для vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как несколько миллионов рублей буквально «свалились» во двор частного дома во Владивостоке.

Несколько миллионов упали с дороги во двор частного дома во Владивостоке — видео
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