Из ноябрьской «весны» в зимнюю стужу: снегопад и холод вот-вот ударят по Приморью

Posted 2 ноября, 01:30
Published 2 ноября, 01:30
Modified 2 ноября, 01:32
Updated 2 ноября, 01:32
Несмотря на то, что ноябрь является «предзимьем», последний осенний месяц начался с весенней погоды в регионе, сообщает «Примгидромет». В некоторых районах воздух прогрелся до +21 °С, а ночью плюсовая температура сохранилась. Только на севере кое-где стрелки термометров упали до -2 °С. А небольшой дождь усилил ощущение, что в регионе вот-вот наступит теплое время года, а не зима.
Сегодня, 2 ноября, осадки покинули Приморье. День ожидается прохладным, — +5 — +13 °С. Более того, ночь выдастся морозной, — 2 — -9 °С.
Завтра ясная погода сменится фронтальными разделами. На западе ударят дожди, а температурный фон понизится.
4 ноября осадки почти во всех районах Приморья. Большую часть края не обойдет стороной первый снегопад. Кое-где возможен гололед, а на юге будут греметь грозы. К обеду непогода сбавит обороты, снежинки продолжат спускаться на землю только в центре региона. Также ожидается понижение температур до -1 °С.
Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +12 °С, а ночью станет прохладнее, — +1 — +4 °С. Завтра предвидится небольшой дождь и ветреная погода. Температурный фон понизится на 1 — 3 °С, чем накануне. В понедельник столбики термометров покажут +11, но после обеда начнется похолодание и температура понизится до +5 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилисты начали «переобуваться» во Владивостоке.