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Posted 2 ноября, 01:30

Published 2 ноября, 01:30

Modified 2 ноября, 01:32

Updated 2 ноября, 01:32

Непогода и зимние осадки приближаются к Приморскому краю

Из ноябрьской «весны» в зимнюю стужу: снегопад и холод вот-вот ударят по Приморью

2 ноября 2024, 01:30
Фото: 1MI.

Непогода и зимние осадки приближаются к Приморскому краю

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Погода
В Приморском крае весеннее настроение ноября резко сменится зимней атмосферой. Жара выше 20°С экстренно покинула регион в преддверии снежного «ада».

Несмотря на то, что ноябрь является «предзимьем», последний осенний месяц начался с весенней погоды в регионе, сообщает «Примгидромет». В некоторых районах воздух прогрелся до +21 °С, а ночью плюсовая температура сохранилась. Только на севере кое-где стрелки термометров упали до -2 °С. А небольшой дождь усилил ощущение, что в регионе вот-вот наступит теплое время года, а не зима.

Сегодня, 2 ноября, осадки покинули Приморье. День ожидается прохладным, — +5 — +13 °С. Более того, ночь выдастся морозной, — 2 — -9 °С.

Завтра ясная погода сменится фронтальными разделами. На западе ударят дожди, а температурный фон понизится.

4 ноября осадки почти во всех районах Приморья. Большую часть края не обойдет стороной первый снегопад. Кое-где возможен гололед, а на юге будут греметь грозы. К обеду непогода сбавит обороты, снежинки продолжат спускаться на землю только в центре региона. Также ожидается понижение температур до -1 °С.

Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +12 °С, а ночью станет прохладнее, — +1 — +4 °С. Завтра предвидится небольшой дождь и ветреная погода. Температурный фон понизится на 1 — 3 °С, чем накануне. В понедельник столбики термометров покажут +11, но после обеда начнется похолодание и температура понизится до +5 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилисты начали «переобуваться» во Владивостоке.

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