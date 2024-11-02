Из ноябрьской «весны» в зимнюю стужу: снегопад и холод вот-вот ударят по Приморью

Несмотря на то, что ноябрь является «предзимьем», последний осенний месяц начался с весенней погоды в регионе, сообщает «Примгидромет». В некоторых районах воздух прогрелся до +21 °С, а ночью плюсовая температура сохранилась. Только на севере кое-где стрелки термометров упали до -2 °С. А небольшой дождь усилил ощущение, что в регионе вот-вот наступит теплое время года, а не зима.