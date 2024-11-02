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Posted 2 ноября, 11:03

Published 2 ноября, 11:03

Modified 2 ноября, 11:03

Updated 2 ноября, 11:03

Картина дня в Приморье: песня на всю страну, «золотые» квартиры и приговор вице-мэру

Картина дня в Приморье: песня на всю страну, «золотые» квартиры и приговор вице-мэру

2 ноября 2024, 11:03
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Песня в исполнении жителей Приморья набирает популярность

Подростки из Приморского края и всей России, отдыхавшие летом в ВДЦ «Океан», а также музыканты Приморья стали участниками федерального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ. Они записали песню «Облака, белогривые лошадки» (0+), и получившийся видеоролик набирает множество просмотров.

На всю страну: песня, записанная в Приморском крае, стала популярной в России
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Квартиру с баней продают во Владивостоке

Таунхаусы и квартиры стоимостью в десятки миллионов рублей продают во Владивостоке. Отдельными санузлами в каждой спальне обеспеченных граждан не удивишь, но в одной из квартир имеется даже хамам.

Хамам и почти миллион за «квадрат»: ТОП самых дорогих квартир во Владивостоке — фото
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Приговор бывшему вице-мэру вынесли во Владивостоке

Фрунзенский районный суд поставил точку в громком деле о земельных махинациях во Владивостоке. На скамье подсудимых оказался бывший заместитель главы города Алексей Ляйфер, которому инкриминировали взяточничество и подстрекательство к должностным преступлениям.

Бывший вице-мэр Владивостока отправится в колонию за махинации с городской землей
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