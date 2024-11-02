Картина дня в Приморье: песня на всю страну, «золотые» квартиры и приговор вице-мэру

Posted 2 ноября, 11:03
Published 2 ноября, 11:03
Modified 2 ноября, 11:03
Updated 2 ноября, 11:03
Песня в исполнении жителей Приморья набирает популярность
Подростки из Приморского края и всей России, отдыхавшие летом в ВДЦ «Океан», а также музыканты Приморья стали участниками федерального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ. Они записали песню «Облака, белогривые лошадки» (0+), и получившийся видеоролик набирает множество просмотров.
Квартиру с баней продают во Владивостоке
Таунхаусы и квартиры стоимостью в десятки миллионов рублей продают во Владивостоке. Отдельными санузлами в каждой спальне обеспеченных граждан не удивишь, но в одной из квартир имеется даже хамам.
Приговор бывшему вице-мэру вынесли во Владивостоке
Фрунзенский районный суд поставил точку в громком деле о земельных махинациях во Владивостоке. На скамье подсудимых оказался бывший заместитель главы города Алексей Ляйфер, которому инкриминировали взяточничество и подстрекательство к должностным преступлениям.