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Posted 2 ноября, 02:52

Published 2 ноября, 02:52

Modified 2 ноября, 02:54

Updated 2 ноября, 02:54

Юного героя из Приморского края наградили в Совете Федерации в Москве

Мальчика-героя из Приморского края наградили медалью за мужество в Москве — фото

2 ноября 2024, 02:52
Фото: Совет Федерации.

Юного героя из Приморского края наградили в Совете Федерации в Москве

Сюжет
Герои
11-летний мальчик из Приморья спас своего друга, который провалился под лед. За проявленное мужество юному герою вручили медаль.

Мальчика-героя из Приморья торжественно наградили в Совете Федерации. Министр Внутренних дел Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы Российской Федерации и Герои России вручили награды детям, которые спасли людей из воды или огня, оказали помощь полиции в раскрытии тяжких преступлений и задержании опасных правонарушителей.

Фото: Совет Федерации

11-летний Паша Хышов спас своего друга. Зимой мальчик провалился под лед на Патрокле.

Медаль «За проявленное мужество» юному герою вручил в Совфеде Герой России Юрий Воробьев.

Фото: Совет Федерации
  • Кроме самих детей-героев благодарности также удостоились родители, педагоги и наставники ребят.
Фото: Совет Федерации

Юным земляком, должно быть, гордится все Приморье.

Ранее «Восток-Медиа» писало о студенте владивостокского колледжа, который спас людей из горящей многоэтажки и сам потерял сознание.

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