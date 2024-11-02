Мальчика-героя из Приморского края наградили медалью за мужество в Москве — фото

Posted 2 ноября, 02:52
Published 2 ноября, 02:52
Modified 2 ноября, 02:54
Updated 2 ноября, 02:54
Мальчика-героя из Приморья торжественно наградили в Совете Федерации. Министр Внутренних дел Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы Российской Федерации и Герои России вручили награды детям, которые спасли людей из воды или огня, оказали помощь полиции в раскрытии тяжких преступлений и задержании опасных правонарушителей.
11-летний Паша Хышов спас своего друга. Зимой мальчик провалился под лед на Патрокле.
Медаль «За проявленное мужество» юному герою вручил в Совфеде Герой России Юрий Воробьев.
Юным земляком, должно быть, гордится все Приморье.
Ранее «Восток-Медиа» писало о студенте владивостокского колледжа, который спас людей из горящей многоэтажки и сам потерял сознание.