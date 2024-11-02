Мальчика-героя из Приморского края наградили медалью за мужество в Москве — фото

Мальчика-героя из Приморья торжественно наградили в Совете Федерации. Министр Внутренних дел Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы Российской Федерации и Герои России вручили награды детям, которые спасли людей из воды или огня, оказали помощь полиции в раскрытии тяжких преступлений и задержании опасных правонарушителей.