Медведев: В бюджете предусмотрели финансирование положений народной программы ЕР

Posted 2 ноября, 08:31
Published 2 ноября, 08:31
Modified 2 ноября, 08:31
Updated 2 ноября, 08:31
Согласно заявлению Дмитрия Медведева, при проработке основного финансового документа РФ была решена основная задача по обеспечению финансирование послания президента и исполнению требований народной программы. При формировании бюджета партии и кабмину удалось учесть многомиллиардные инвестиции, необходимые для ремонта и строительства школ и детсадов, модернизации инфраструктуры, благоустройства территорий и обновления системы ЖКХ. «Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, другие меры», — отметил председатель «Единой России».
Будут продлены индивидуальные программы регионального развития. На развитие науки в целом и перспективных научных проектов предусмотрено финансовое обеспечение, пишет mkset.ru.
По словам председателя «Единой России», дополнительные средства будут предоставлены на развитие сферы физкультуры и спорта и на обеспечение своевременной иммунизации населения.
«Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026–2027 годах — по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни», — сказал Медведев.
ЕР выступила в роли инициатора увеличения объема субсидий на развитие АПК, в частности на проекты комплексного развития сельских территорий, закупки сельхозоборудования по льготным лизинговым программам и сохранение водных ресурсов.
По информации сайта ER.RU, дополнительные бюджетные средства требуются на программы поддержки русского языка и культуры. Финансирование в том числе получат государства-партнеры, в которых школьные занятия проходят на русском. Денежное обеспечение будет предоставлено на издание и доставку учебной литературы, а также на подготовку преподавателей. Направляемые за рубеж педагоги будут обучать школьников на русском. В планах «Единой России» — выпустить от 200 тысяч учебников русского языка.
В ходе рассмотрения бюджета на трехлетку единороссы заявили о необходимости направить дополнительное финансирование на программы реабилитации инвалидов, благодаря чему будет ежегодно улучшаться качество услуг не менее чем для 1,7 миллиона граждан.