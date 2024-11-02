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Posted 2 ноября, 08:31

Published 2 ноября, 08:31

Modified 2 ноября, 08:31

Updated 2 ноября, 08:31

Медведев: В бюджете предусмотрели финансирование положений народной программы ЕР

Медведев: В бюджете предусмотрели финансирование положений народной программы ЕР

2 ноября 2024, 08:31
Фото: er.ru.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел заседание программной комиссии с членами правительства. Его участники обсудили поправки, подготовленные партией ко второму чтению проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Согласно заявлению Дмитрия Медведева, при проработке основного финансового документа РФ была решена основная задача по обеспечению финансирование послания президента и исполнению требований народной программы. При формировании бюджета партии и кабмину удалось учесть многомиллиардные инвестиции, необходимые для ремонта и строительства школ и детсадов, модернизации инфраструктуры, благоустройства территорий и обновления системы ЖКХ. «Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, другие меры», — отметил председатель «Единой России».

Будут продлены индивидуальные программы регионального развития. На развитие науки в целом и перспективных научных проектов предусмотрено финансовое обеспечение, пишет mkset.ru.

По словам председателя «Единой России», дополнительные средства будут предоставлены на развитие сферы физкультуры и спорта и на обеспечение своевременной иммунизации населения.

«Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026–2027 годах — по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни», — сказал Медведев.

ЕР выступила в роли инициатора увеличения объема субсидий на развитие АПК, в частности на проекты комплексного развития сельских территорий, закупки сельхозоборудования по льготным лизинговым программам и сохранение водных ресурсов.

По информации сайта ER.RU, дополнительные бюджетные средства требуются на программы поддержки русского языка и культуры. Финансирование в том числе получат государства-партнеры, в которых школьные занятия проходят на русском. Денежное обеспечение будет предоставлено на издание и доставку учебной литературы, а также на подготовку преподавателей. Направляемые за рубеж педагоги будут обучать школьников на русском. В планах «Единой России» — выпустить от 200 тысяч учебников русского языка.

В ходе рассмотрения бюджета на трехлетку единороссы заявили о необходимости направить дополнительное финансирование на программы реабилитации инвалидов, благодаря чему будет ежегодно улучшаться качество услуг не менее чем для 1,7 миллиона граждан.

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