Медведев: В бюджете предусмотрели финансирование положений народной программы ЕР

Согласно заявлению Дмитрия Медведева, при проработке основного финансового документа РФ была решена основная задача по обеспечению финансирование послания президента и исполнению требований народной программы. При формировании бюджета партии и кабмину удалось учесть многомиллиардные инвестиции, необходимые для ремонта и строительства школ и детсадов, модернизации инфраструктуры, благоустройства территорий и обновления системы ЖКХ. «Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, другие меры», — отметил председатель «Единой России».