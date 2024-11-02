«Мерс» выгорел дотла: новая информация о вспыхнувшем на трассе автомобиле в Приморье

На объездной трассе Седанка — Патрокл вспыхнул «Мерседес». Жуткие кадры пожара попали на видео.

«Мерседес» вспыхнул после жуткой аварии во Владивостоке — видео

В пресс-службе МЧС Приморья поделились подробностями происшествия. Огонь полностью уничтожил легковой автомобиль. Пламя охватило около десяти квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты разбираются в причинах возгорания.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие первые машины были у жителей Приморского края.

«Взяли Жигули у немцев»: истории о том, как железо «пронзает» сердца жителей Приморья

Читайте также:

Под капотом выгорело всё: новые данные о пожаре около дома во Владивостоке — видео

Студент спас женщину с ребенком во время пожара во Владивостоке

Машина вспыхнула прямо на ходу практически в самом центре Владивостока — видео