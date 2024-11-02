«Мерс» выгорел дотла: новая информация о вспыхнувшем на трассе автомобиле в Приморье

Posted 2 ноября, 07:52
Published 2 ноября, 07:52
Modified 2 ноября, 07:55
Updated 2 ноября, 07:55
В пресс-службе МЧС Приморья поделились подробностями происшествия. Огонь полностью уничтожил легковой автомобиль. Пламя охватило около десяти квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты разбираются в причинах возгорания.
Приморцы отреагировали на случившийся пожар.
«Жалко тачку. Сейчас такую купить — дорогое удовольствие»;
«Главное, что никто не пострадал»;
«Сердце владельца разбито, он точно пострадал».