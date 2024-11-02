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Posted 2 ноября, 05:15

Published 2 ноября, 05:15

Modified 2 ноября, 05:17

Updated 2 ноября, 05:17

Дорогой автомобиль загорелся на проезжей части после аварии в Приморском крае

«Мерседес» вспыхнул после жуткой аварии во Владивостоке — видео

2 ноября 2024, 05:15
Фото: gorod_vl.

Дорогой автомобиль загорелся на проезжей части после аварии в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Машина загорелась после столкновения во Владивостоке. Пламя охватило «Мерседес» прямо на проезжей части.

После аварии на объездной в районе Патрокла во Владивостоке вспыхнул автомобиль. Пламя окутало «Мерседес» прямо на проезжей части.

Что именно произошло перед возгоранием, и есть ли пострадавшие, неизвестно.

В сети появились кадры с места происшествия.

Видео: gorod_vl.

По кадрам видно, что огонь очень сильный.

«Аж жара пошла», — рассказали очевидцы.

Видео: svodka_25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке прямо во дворе многоэтажки сгорел автомобиль.

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