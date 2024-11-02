«Мерседес» вспыхнул после жуткой аварии во Владивостоке — видео

Posted 2 ноября, 05:15
Published 2 ноября, 05:15
Modified 2 ноября, 05:17
Updated 2 ноября, 05:17
После аварии на объездной в районе Патрокла во Владивостоке вспыхнул автомобиль. Пламя окутало «Мерседес» прямо на проезжей части.
Что именно произошло перед возгоранием, и есть ли пострадавшие, неизвестно.
В сети появились кадры с места происшествия.
По кадрам видно, что огонь очень сильный.
«Аж жара пошла», — рассказали очевидцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке прямо во дворе многоэтажки сгорел автомобиль.