Милые бранятся — полиции работа: он и она во Владивостоке круто выясняли отношения

Оказалось, что молодой человек, который на днях поссорился с возлюбленной, решил помириться и пригласил предмет обожания на свидание. Но в процессе что-то, увы, опять пошло не так, вместо мирного воркования началась громкая ссора. Впрочем, претензий к молодому человеку у девушки не было — милые бранятся, то да сё.