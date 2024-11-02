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Posted 2 ноября, 00:51

Published 2 ноября, 00:51

Modified 2 ноября, 00:53

Updated 2 ноября, 00:53

Во Владивостоке пара выясняла отношения с привлечением полиции

Милые бранятся — полиции работа: он и она во Владивостоке круто выясняли отношения

2 ноября 2024, 00:51
Фото: Изображение Midjourney.

Во Владивостоке пара выясняла отношения с привлечением полиции

Сюжет
Полиция
В необычном происшествии пришлось разбираться сотрудникам полиции Владивостока. Да и было ли оно, происшествие? Или просто — ссора влюблённных?

В пресс-службе УМВД Владивостока по Приморскому краю пояснили: в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили сообщение о том, что во Владивостоке против девушки были совершены противоправные действия сексуального характера.

— Действительно, в дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило сообщение местной жительницы о том, что на улице Сафонова мужчина пытался совершить противоправные действия в отношении девушки, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Была проведена работа, в результате которой личности участников инцидента были установлены. А заодно выяснилась и подноготная всей ситуации.

Оказалось, что молодой человек, который на днях поссорился с возлюбленной, решил помириться и пригласил предмет обожания на свидание. Но в процессе что-то, увы, опять пошло не так, вместо мирного воркования началась громкая ссора. Впрочем, претензий к молодому человеку у девушки не было — милые бранятся, то да сё.

В итоге в отделе полиции девушка пояснила (и составила соответствующее заявление): противоправных действий в отношении неё не совершалось.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что любящее сердце всё прощает.

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#Новости#Владивосток#Полиция#Приморский край#Происшествия
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