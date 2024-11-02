Милые бранятся — полиции работа: он и она во Владивостоке круто выясняли отношения

Posted 2 ноября, 00:51
Published 2 ноября, 00:51
Modified 2 ноября, 00:53
Updated 2 ноября, 00:53
В пресс-службе УМВД Владивостока по Приморскому краю пояснили: в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили сообщение о том, что во Владивостоке против девушки были совершены противоправные действия сексуального характера.
— Действительно, в дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило сообщение местной жительницы о том, что на улице Сафонова мужчина пытался совершить противоправные действия в отношении девушки, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Была проведена работа, в результате которой личности участников инцидента были установлены. А заодно выяснилась и подноготная всей ситуации.
Оказалось, что молодой человек, который на днях поссорился с возлюбленной, решил помириться и пригласил предмет обожания на свидание. Но в процессе что-то, увы, опять пошло не так, вместо мирного воркования началась громкая ссора. Впрочем, претензий к молодому человеку у девушки не было — милые бранятся, то да сё.
В итоге в отделе полиции девушка пояснила (и составила соответствующее заявление): противоправных действий в отношении неё не совершалось.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что любящее сердце всё прощает.