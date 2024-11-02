Многодетная мать заселилась с малышами в таёжную глубинку в Приморском крае — видео

Posted 2 ноября, 01:59
Published 2 ноября, 01:59
Modified 2 ноября, 02:06
Updated 2 ноября, 02:06
— О том, что Северина выкармливает потомство, специалисты заповедника узнали в июле, но только в октябре на фотоловушку удалось заснять юных тигрят, — рассказали в пресс-службе Сихотэ-Алиньского заповедника. — Первого тигрёнка Северина принесла в 2022 году, и это событие произошло на территории, где тигры с потомством не наблюдались более десяти лет. Теперь урочище Благодатное по праву можно назвать тигриными яслями.
В пресс-службе напомнили, что Северина — и ее пока что постоянный партнер тигр Хан — поселились в урочище Благодатно в 2021 году. Хан и Северина ещё молоды, им по пять лет. Их первому котёнку имя выбирали посетители ВДНХ и в итоге он стал Добрыней.
Тот факт, что вынашивать следующих тигрят Северина начала, когда — ориентировочно — её первенцу было 1,5 года, удивил экспертов заповедника, ведь обычно тигрята ходят с матерью 20 месяцев.
Однако Северина, похоже, воспитала своего первенца по ускоренной программе. Объяснение этому простое: в урочищах Благодатное и Голубичное, где живет Северина, есть отличная кормовая база с множеством копытных. Это позволяет готовить тигрят к взрослой жизни в более короткие сроки.
— Фотоловушка зафиксировала двух котят Северины и Хана, но вполне возможно, что их больше, и не все тигрята еще появились на видео. Будем ждать новых кадров, — прокомментировала видео директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина.
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