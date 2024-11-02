Многодетная мать заселилась с малышами в таёжную глубинку в Приморском крае — видео

В пресс-службе напомнили, что Северина — и ее пока что постоянный партнер тигр Хан — поселились в урочище Благодатно в 2021 году. Хан и Северина ещё молоды, им по пять лет. Их первому котёнку имя выбирали посетители ВДНХ и в итоге он стал Добрыней.