На всю страну: песня, записанная в Приморском крае, стала популярной в России

Проект Тимура Ведерникова «МУЗЫКАВМЕСТЕ» включает в себя и рубрику «Поют всероссийские детские лагеря», которая воплощается в жизнь при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С начала года были записаны и вышли в свет песни, которые исполнили ребята, отдыхающие в таких известных детских центрах, как «Смена», «Орлёнок», а летом 2024 года проект добрался и до ВДЦ «Океан».