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Posted 2 ноября, 03:08

Published 2 ноября, 03:08

Modified 2 ноября, 03:10

Updated 2 ноября, 03:10

Ребята из «Океана» и музыканты Приморского края стали участниками МУЗЫКАВМЕСТЕ

На всю страну: песня, записанная в Приморском крае, стала популярной в России

2 ноября 2024, 03:08
Фото: MUSICAVMESTE.

Ребята из «Океана» и музыканты Приморского края стали участниками МУЗЫКАВМЕСТЕ

Сюжет
Дети
Подростки из Приморского края и всей России, отдыхавшие летом в ВДЦ «Океан», а также музыканты Приморья стали участниками федерального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ. Они записали песню «Облака, белогривые лошадки» (0+), и получившийся видеоролик набирает множество просмотров.

Знаменитая песня композитора Владимира Шаинского и поэта Сергея Козлова была написана для мультфильма «Трям! Здравствуйте!» (6+) и стала ещё во времена СССР настоящим хитом, символом счастливого безоблачного детства, мечты, которой нет преград, безоблачного будущего.

Проект Тимура Ведерникова «МУЗЫКАВМЕСТЕ» включает в себя и рубрику «Поют всероссийские детские лагеря», которая воплощается в жизнь при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С начала года были записаны и вышли в свет песни, которые исполнили ребята, отдыхающие в таких известных детских центрах, как «Смена», «Орлёнок», а летом 2024 года проект добрался и до ВДЦ «Океан».

Песню записали ребята, которые отдыхали в «Океане», и география поющих широка также, как наша страна — от посёлка Новошахтинский Приморского края до Москвы. Также в записи песни помогали приморские музыканты — Сергей Фролов, Иван Самарин и другие.

Ролик вышел в конце октября — ко дню рождения «Океана» и набрал множество просмотров в соцсетях и новых медиа.

Также ролик позволяет полюбоваться на великолепный детский центр, а уж участие в записи проекта наверняка стало для каждого из юных исполнителей незабываемым опытом.

Напомним, приморские музыканты и ранее становились участниками #МУЗЫКАВМЕСТЕ — например, детский хор «Мальчиши» стал одним из исполнителей гимна России, и об этом сообщало «Восток-Медиа».

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#Новости#Общество#Культура#Дети#Владивосток#Приморский край
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