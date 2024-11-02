На всю страну: песня, записанная в Приморском крае, стала популярной в России

Posted 2 ноября, 03:08
Published 2 ноября, 03:08
Modified 2 ноября, 03:10
Updated 2 ноября, 03:10
Знаменитая песня композитора Владимира Шаинского и поэта Сергея Козлова была написана для мультфильма «Трям! Здравствуйте!» (6+) и стала ещё во времена СССР настоящим хитом, символом счастливого безоблачного детства, мечты, которой нет преград, безоблачного будущего.
Проект Тимура Ведерникова «МУЗЫКАВМЕСТЕ» включает в себя и рубрику «Поют всероссийские детские лагеря», которая воплощается в жизнь при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С начала года были записаны и вышли в свет песни, которые исполнили ребята, отдыхающие в таких известных детских центрах, как «Смена», «Орлёнок», а летом 2024 года проект добрался и до ВДЦ «Океан».
Песню записали ребята, которые отдыхали в «Океане», и география поющих широка также, как наша страна — от посёлка Новошахтинский Приморского края до Москвы. Также в записи песни помогали приморские музыканты — Сергей Фролов, Иван Самарин и другие.
Ролик вышел в конце октября — ко дню рождения «Океана» и набрал множество просмотров в соцсетях и новых медиа.
Также ролик позволяет полюбоваться на великолепный детский центр, а уж участие в записи проекта наверняка стало для каждого из юных исполнителей незабываемым опытом.
Напомним, приморские музыканты и ранее становились участниками #МУЗЫКАВМЕСТЕ — например, детский хор «Мальчиши» стал одним из исполнителей гимна России, и об этом сообщало «Восток-Медиа».