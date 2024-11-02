«Не нашлось 80 рублей»: шокирующий поступок мужчины с ножом попал на видео в Приморье

В дальневосточной столице парочка граждан решила не оплачивать проезд на автобусе, сообщают в новых медиа. Водителя общественного транспорта это не устроило и он хотел было убедить горожан, что поездка на маршрутке — это не бесплатная услуга, отметили в соцсетях. Но оппонент, судя по кадрам, достал металлический предмет, которым отпугнул седовласого мужчину. В новых медиа подчеркнули, что «заяц» достал из кармана нож. Именно поэтому рулевой автобуса решил отступить.