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Posted 2 ноября, 02:37

Published 2 ноября, 02:37

Modified 2 ноября, 02:39

Updated 2 ноября, 02:39

Мужчина не оплатил проезд и достал нож во Владивостоке — новые медиа

«Не нашлось 80 рублей»: шокирующий поступок мужчины с ножом попал на видео в Приморье

2 ноября 2024, 02:37
Фото: svodka25.

Мужчина не оплатил проезд и достал нож во Владивостоке — новые медиа

Сюжет
Безопасность
Во Владивостоке мужчина «отвоевал» бесплатный проезд, достав нож, которым пригрозил водителю автобуса. Жуткий инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

В дальневосточной столице парочка граждан решила не оплачивать проезд на автобусе, сообщают в новых медиа. Водителя общественного транспорта это не устроило и он хотел было убедить горожан, что поездка на маршрутке — это не бесплатная услуга, отметили в соцсетях. Но оппонент, судя по кадрам, достал металлический предмет, которым отпугнул седовласого мужчину. В новых медиа подчеркнули, что «заяц» достал из кармана нож. Именно поэтому рулевой автобуса решил отступить.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в междугороднем автобусе ехал ребенок. Несовершеннолетний двигался из Владивостока в Артем без взрослых.

Куда и почему: ребёнка обнаружили в междугороднем автобусе в Приморском крае
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