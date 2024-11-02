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Posted 2 ноября, 07:30

Published 2 ноября, 07:30

Modified 2 ноября, 07:32

Updated 2 ноября, 07:32

Три внедорожника столкнулись в районе путепровода во Владивостоке

Раскорячились на полосе для разгона: три джипа устроили ДТП во Владивостоке — видео

2 ноября 2024, 07:30
Фото: vostokmedia.com.

Три внедорожника столкнулись в районе путепровода во Владивостоке

Сюжет
Полиция
Во Владивостоке у троих водителей субботний вечер выдался неудачным. Всему виной авария с участием трех внедорожников.

В пригороде дальневосточной столицы случилось массовое ДТП, сообщают очевидцы. На съезде с авторазвязки, которая ведет к Шаморе, три внедорожника попали в аварию. Автомобилисты, направляющиеся в сторону Артема, столкнулись на полосе для разгона. На путепроводе движение осложнено, отметила горожанка.

Скорее всего, происшествие случилось недавно, так как на место инцидента еще не прибыли сотрудники полиции и аварийные комиссары. О пострадавших информации пока нет.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в черном джипе на Русском острове нашли гранату. КПП временно закрыли, пока силовики не проверили подозрительный предмет.

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