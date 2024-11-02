Раскорячились на полосе для разгона: три джипа устроили ДТП во Владивостоке — видео

В пригороде дальневосточной столицы случилось массовое ДТП, сообщают очевидцы. На съезде с авторазвязки, которая ведет к Шаморе, три внедорожника попали в аварию. Автомобилисты, направляющиеся в сторону Артема, столкнулись на полосе для разгона. На путепроводе движение осложнено, отметила горожанка.