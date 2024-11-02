Раскорячились на полосе для разгона: три джипа устроили ДТП во Владивостоке — видео

Posted 2 ноября, 07:30
Published 2 ноября, 07:30
Modified 2 ноября, 07:32
Updated 2 ноября, 07:32
В пригороде дальневосточной столицы случилось массовое ДТП, сообщают очевидцы. На съезде с авторазвязки, которая ведет к Шаморе, три внедорожника попали в аварию. Автомобилисты, направляющиеся в сторону Артема, столкнулись на полосе для разгона. На путепроводе движение осложнено, отметила горожанка.
Скорее всего, происшествие случилось недавно, так как на место инцидента еще не прибыли сотрудники полиции и аварийные комиссары. О пострадавших информации пока нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в черном джипе на Русском острове нашли гранату. КПП временно закрыли, пока силовики не проверили подозрительный предмет.