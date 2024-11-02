РЭО: В регионах России начали работу штабы по вопросам обращения с отходами

«Федеральный штаб аккумулирует данные по стране, но дотянуться до самых малых населенных пунктов, деревень и сел, где тоже образуются ТКО, мы можем только с помощью региональных властей. По поручению Минприроды России в регионах начали создавать свои штабы под председательством губернаторов», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, добавив, что работа региональных штабов проводится в соответствии с теми же принципами, что и работа федерального штаба. Эксперты штаба изучают устойчивость региональных операторов, оценивают наличие контейнеров, контейнерных площадок и специальной техники, а также проводят анализ обеспеченности инфраструктурой, необходимой для обращения с отходами, подвел итог глава РЭО. Об этом пишет 56orb.