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Posted 2 ноября, 14:52

Published 2 ноября, 14:52

Modified 2 ноября, 14:53

Updated 2 ноября, 14:53

РЭО: В регионах России начали работу штабы по вопросам обращения с отходами

РЭО: В регионах России начали работу штабы по вопросам обращения с отходами

2 ноября 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney.
В 64 субъектах России к 1 ноября сформировали региональные штабы по вопросам реализации реформы в сфере обращения с отходами. Такую информацию представители федерального Минприроды и ППК «РЭО» обнародовали на еженедельном заседании межведомственной рабочей группы.

«Федеральный штаб аккумулирует данные по стране, но дотянуться до самых малых населенных пунктов, деревень и сел, где тоже образуются ТКО, мы можем только с помощью региональных властей. По поручению Минприроды России в регионах начали создавать свои штабы под председательством губернаторов», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, добавив, что работа региональных штабов проводится в соответствии с теми же принципами, что и работа федерального штаба. Эксперты штаба изучают устойчивость региональных операторов, оценивают наличие контейнеров, контейнерных площадок и специальной техники, а также проводят анализ обеспеченности инфраструктурой, необходимой для обращения с отходами, подвел итог глава РЭО. Об этом пишет 56orb.

Известно, что на фоне выборов губернатора отсрочку по созданию штабов запросили 12 регионов. Речь идет об Астраханской, Вологодской, Кемеровской, Курганской, Калининградской, Оренбургской и Курской областях, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Башкирии, а также о Хабаровском и Ставропольском краях. Кроме того, в Татарстане, Чечне, Красноярском крае и Томской области штабы начали работу, но не под председательством главы региона. Еще в девяти регионах штабы не были созданы. На заседании межведомственной рабочей группы представители федерального Минприроды и ППК «РЭО» призвали руководство регионов устранить недоработки в кратчайшие сроки.

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