РЖД подтвердили высокую оценку в Национальном рейтинге корпоративного управления

В частности, советом директоров утверждены «Политика управления обществами с участием ОАО „РЖД“, „Политика холдинга РЖД в области устойчивого развития“, а также новые редакции положений о комитетах совета директоров ОАО „РЖД“, вопросы устойчивого развития закреплены в компетенции комитета по стратегическому планированию совета директоров компании.