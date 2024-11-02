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Posted 2 ноября, 07:50

Published 2 ноября, 07:50

Modified 2 ноября, 07:52

Updated 2 ноября, 07:52

Таксиста, который приставал к пассажирке во Владивостоке, будут судить

Таксиста, который приставал к пассажирке во Владивостоке, будут судить

2 ноября 2024, 07:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Расследование дела о незаконном лишении свободы девушки в такси в Приморском крае завершено, сообщили в краевом следственном управлении.

Расследование уголовного дела о незаконном лишении свободы молодой женщины в такси в Приморском крае завершено, сообщает краевое управление Следственного комитета.

Мужчину-таксиста обвиняют в незаконном лишении свободы женщины-пассажирки (ч. 1 ст. 127 УК РФ).

По данным следствия, 30 сентября 2024 года обвиняемый не выпускал пассажирку из автомобиля, блокировал двери и удерживал ее за одежду. Женщине удалось разблокировать дверь самостоятельно и выбраться.

В настоящее время обвиняемый находится под арестом. Он и его адвокат проанализировали материалы дела, расследование завершено, документация передана в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в деле таксиста из Приморья разбирается полиция.

Таксист приставал к пассажирке в Приморье? — разбирается полиция
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