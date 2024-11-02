Таксиста, который приставал к пассажирке во Владивостоке, будут судить

Posted 2 ноября, 07:50
Published 2 ноября, 07:50
Modified 2 ноября, 07:52
Updated 2 ноября, 07:52
Расследование уголовного дела о незаконном лишении свободы молодой женщины в такси в Приморском крае завершено, сообщает краевое управление Следственного комитета.
Мужчину-таксиста обвиняют в незаконном лишении свободы женщины-пассажирки (ч. 1 ст. 127 УК РФ).
По данным следствия, 30 сентября 2024 года обвиняемый не выпускал пассажирку из автомобиля, блокировал двери и удерживал ее за одежду. Женщине удалось разблокировать дверь самостоятельно и выбраться.
В настоящее время обвиняемый находится под арестом. Он и его адвокат проанализировали материалы дела, расследование завершено, документация передана в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в деле таксиста из Приморья разбирается полиция.