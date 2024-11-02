Тушат землей: японский джип загорелся во дворе во Владивостоке — видео

Posted 2 ноября, 08:19
Published 2 ноября, 08:19
Modified 2 ноября, 08:22
Updated 2 ноября, 08:22
Днем во Владивостоке на трассе сгорел автомобиль. Вечером в одном из дворов начался еще один автопожар.
Очевидцы сообщают, что горит Land Cruiser Prado, припаркованный в одном из дворов на Чуркине.
Видео с места появилось в сети. На кадрах видно, как внедорожник пытаются потушить землёй.
Где хозяин машины, и из-за чего началось возгорание, неизвестно. Подробности уточняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало об иномарке, которая загорелась после столкновения с фурой на объездной во Владивостоке.