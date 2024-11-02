vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 08:19

Published 2 ноября, 08:19

Modified 2 ноября, 08:22

Updated 2 ноября, 08:22

Второй автомобиль за день загорелся во Владивостоке

Тушат землей: японский джип загорелся во дворе во Владивостоке — видео

2 ноября 2024, 08:19
Фото: svodka25.

Второй автомобиль за день загорелся во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Внедорожник загорелся во дворе дома на Чуркине во Владивостоке. Его пытаются потушить землей.

Днем во Владивостоке на трассе сгорел автомобиль. Вечером в одном из дворов начался еще один автопожар.

Очевидцы сообщают, что горит Land Cruiser Prado, припаркованный в одном из дворов на Чуркине.

Видео с места появилось в сети. На кадрах видно, как внедорожник пытаются потушить землёй.

Видео: svodka25.

Где хозяин машины, и из-за чего началось возгорание, неизвестно. Подробности уточняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало об иномарке, которая загорелась после столкновения с фурой на объездной во Владивостоке.

«Мерседес» вспыхнул после жуткой аварии во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое грудничков пострадали под колесами авто в Приморском крае — фотоКуча бутылок посреди бетона и золы: так теперь выглядит сгоревший в Приморье магазинЛучше в объезд: авария заблокировала участок важной трассы во Владивостоке
#Новости#Общество#Видео#Пожар#Владивосток#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика