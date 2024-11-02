Удивительно, но факт: авария обошлась без пробок во Владивостоке — видео

Posted 2 ноября, 00:49
Published 2 ноября, 00:49
Modified 2 ноября, 00:52
Updated 2 ноября, 00:52
Вероятно, утро рабочей субботы выдалось совсем недобрым для некоторых автомобилистов. Например, для участников аварии в районе остановки Академическая в пригороде дальневосточной столицы.
Стоит отметить, многие водители могли встать в глухую пробку из-за случившегося столкновения, но грустных последствий удалось избежать. По данным новых медиа, заторов не предвидится благодаря оперативной работе сотрудников полиции и аварийных комиссаров.
«Быстро растащили, быстро оформляют», — отметили в социальных сетях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке замечен водитель, опасно перевозивший лодку. Автомобилист хоть и перевязал плавсредство, но креплений на крыше авто очевидцы не заметили.