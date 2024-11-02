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Posted 2 ноября, 00:49

Published 2 ноября, 00:49

Modified 2 ноября, 00:52

Updated 2 ноября, 00:52

Авария в пригороде Владивостока случилась в начале рабочей субботы

Удивительно, но факт: авария обошлась без пробок во Владивостоке — видео

2 ноября 2024, 00:49
Фото: vostokmedia.com.

Авария в пригороде Владивостока случилась в начале рабочей субботы

Сюжет
Полиция
Во Владивостоке столкнулись два автомобиля. К слову, традиционной пробки после аварии не ожидается. Почему? — узнаете в материале.

Вероятно, утро рабочей субботы выдалось совсем недобрым для некоторых автомобилистов. Например, для участников аварии в районе остановки Академическая в пригороде дальневосточной столицы.

Стоит отметить, многие водители могли встать в глухую пробку из-за случившегося столкновения, но грустных последствий удалось избежать. По данным новых медиа, заторов не предвидится благодаря оперативной работе сотрудников полиции и аварийных комиссаров.

«Быстро растащили, быстро оформляют», — отметили в социальных сетях.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке замечен водитель, опасно перевозивший лодку. Автомобилист хоть и перевязал плавсредство, но креплений на крыше авто очевидцы не заметили.

А если «уплывет»? — опасная грузоперевозка попала на камеру во Владивостоке
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