Улица имени героя появилась во Владивостоке

Posted 2 ноября, 01:12
Published 2 ноября, 01:12
Modified 2 ноября, 01:14
Updated 2 ноября, 01:14
В пресс-службе администрации Владивостока пояснили: постановление, в котором зафиксировано: новая улица в новом микрорайоне города официально приобрела имя героя, подписал глава города Константин Шестаков.
Улица Владимира Боровикова расположена рядом с улицей Зеленый Бульвар. Сведения о наименовании уже внесены в государственный адресный реестр.
Лейтенант морской пехоты ТОФ Владимир Боровиков героически погиб в 1995 году на территории Чеченской Республики при исполнении служебного долга.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивосток появился новый сквер.