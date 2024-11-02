vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 01:12

Published 2 ноября, 01:12

Modified 2 ноября, 01:14

Updated 2 ноября, 01:14

Именем героя назвали новую улицу во Владивостоке

Улица имени героя появилась во Владивостоке

2 ноября 2024, 01:12
Фото: vostokmedia.com.

Именем героя назвали новую улицу во Владивостоке

Сюжет
Память
Во Владивостоке новая улица — в районе Зелёного Бульвара — обрела официальное название. Ей дано имя Героя Российской Федерации Владимира Боровикова.

В пресс-службе администрации Владивостока пояснили: постановление, в котором зафиксировано: новая улица в новом микрорайоне города официально приобрела имя героя, подписал глава города Константин Шестаков.

Улица Владимира Боровикова расположена рядом с улицей Зеленый Бульвар. Сведения о наименовании уже внесены в государственный адресный реестр.

Лейтенант морской пехоты ТОФ Владимир Боровиков героически погиб в 1995 году на территории Чеченской Республики при исполнении служебного долга.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивосток появился новый сквер.

«Это наша общая работа»: мэр Владивостока Константин Шестаков открыл новый сквер
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#Новые улицы#Память#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика