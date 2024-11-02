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Posted 2 ноября, 08:38

Published 2 ноября, 08:38

Modified 2 ноября, 08:40

Updated 2 ноября, 08:40

В ТПП РФ прошел Всероссийский налоговый форум

В ТПП РФ прошел Всероссийский налоговый форум

2 ноября 2024, 08:38
Фото: скриншот.
В Торгово-промышленной палате РФ состоялся Всероссийский налоговый форум. Он стал традиционной площадкой для обсуждения правовых и административных проблем предпринимателей и путей их решения. Участники обсудили новые параметры налоговой системы и налоговую политику на ближайшие годы.

В июле и октябре текущего года в Налоговый кодекс были приняты поправки, обновляющие параметры налогообложения корпоративных и личных доходов и предусматривающие нововведения для бизнеса. Предприниматели имеют ряд предложений по улучшению российского налогового законодательства, которыми участники форума поделились с представителям ФНС.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ, отметил, что налоговая служба является одним из наиболее открытых ведомств. Представители ФНС, по его словам, стараются понять представителей бизнеса и решить вопросы в их пользу. Однако некоторые вещи уже прописаны в законодательстве — их нужно выполнять. Поэтому идет поиск путей оптимизации, например, потерь бизнеса и времени. Причем есть моменты, которые можно реализовать совместно с ФНС, а есть те, которые требуют законодательного разрешения.

Руководство Федеральной налоговой службы рассказало участникам мероприятия, какие сервисы могут сделать жизнь предпринимателей легче. Так Виктор Бациев, заместитель руководителя ФНС, сообщил, что в марте был запущен сервис «Бизнес-онлайн», который предоставляет комплексную услугу с использованием биометрии и позволяет создать готовый бизнес с открытием расчетного счета в банке за несколько часов.

В рамках форума также состоялись тематические«круглые столы, на которых обсуждались различные темы — от акцизного налогообложения до налоговых льгот инвесторам.

Всероссийский налоговый форум проводится уже в двадцатый раз и стал, по словам организаторов, тем местом, где предприниматели могут подискутировать с представителями государства и совместно обнаружить пробелы в законодательстве и определить направление движения.

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