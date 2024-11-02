В ТПП РФ прошел Всероссийский налоговый форум

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ, отметил, что налоговая служба является одним из наиболее открытых ведомств. Представители ФНС, по его словам, стараются понять представителей бизнеса и решить вопросы в их пользу. Однако некоторые вещи уже прописаны в законодательстве — их нужно выполнять. Поэтому идет поиск путей оптимизации, например, потерь бизнеса и времени. Причем есть моменты, которые можно реализовать совместно с ФНС, а есть те, которые требуют законодательного разрешения.