В ТПП РФ прошел Всероссийский налоговый форум

Posted 2 ноября, 08:38
Published 2 ноября, 08:38
Modified 2 ноября, 08:40
Updated 2 ноября, 08:40
В июле и октябре текущего года в Налоговый кодекс были приняты поправки, обновляющие параметры налогообложения корпоративных и личных доходов и предусматривающие нововведения для бизнеса. Предприниматели имеют ряд предложений по улучшению российского налогового законодательства, которыми участники форума поделились с представителям ФНС.
Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ, отметил, что налоговая служба является одним из наиболее открытых ведомств. Представители ФНС, по его словам, стараются понять представителей бизнеса и решить вопросы в их пользу. Однако некоторые вещи уже прописаны в законодательстве — их нужно выполнять. Поэтому идет поиск путей оптимизации, например, потерь бизнеса и времени. Причем есть моменты, которые можно реализовать совместно с ФНС, а есть те, которые требуют законодательного разрешения.
Руководство Федеральной налоговой службы рассказало участникам мероприятия, какие сервисы могут сделать жизнь предпринимателей легче. Так Виктор Бациев, заместитель руководителя ФНС, сообщил, что в марте был запущен сервис «Бизнес-онлайн», который предоставляет комплексную услугу с использованием биометрии и позволяет создать готовый бизнес с открытием расчетного счета в банке за несколько часов.
В рамках форума также состоялись тематические«круглые столы, на которых обсуждались различные темы — от акцизного налогообложения до налоговых льгот инвесторам.
Всероссийский налоговый форум проводится уже в двадцатый раз и стал, по словам организаторов, тем местом, где предприниматели могут подискутировать с представителями государства и совместно обнаружить пробелы в законодательстве и определить направление движения.