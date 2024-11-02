Вас не пустят в центр Владивостока: что делать? Несколько площадок в городе оцепят

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Posted 2 ноября, 04:21

Published 2 ноября, 04:21

Modified 2 ноября, 04:23

Updated 2 ноября, 04:23

Как вести себя, когда все вокруг оцепили, рассказали жителям Владивостока

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2 ноября 2024, 04:21
Фото: 1MI.

Как вести себя, когда все вокруг оцепили, рассказали жителям Владивостока

Сюжет
Безопасность
4 ноября в Приморском крае широко отметят День народного единства. Перед массовыми мероприятиями жителям края напомнили, как нужно вести себя в толпе.

4 ноября в Приморском крае отметят День народного единства.

Эксперты рассказали, что будет происходить во Владивостоке в это время, и как правильно себя вести жителям и гостям города.

По данным специалистов аппарата антитеррористической комиссии региона, во время праздничных дней правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме: задействуют множество сотрудников полиции, Росгвардии. Места собраний людей будут контролировать кинологи с собаками-поисковиками, в рейд выйдут дополнительные патрули ГИБДД. Площадки для массовых мероприятий заранее проверяют на предмет взрывчатых веществ, парковку автомобилей в этих местах ограничивают.

Несмотря на усилия силовиков, жителей и гостей региона просят быть бдительными и следовать простым правилам, чтобы обезопасить себя и своих близких.

4 ноября основные события пройдут на главной площади Владивостока. Там установят металлодетекторы. Важно помнить, что через рамки запрещено проносить домашних животных и бутылки с напитками.

Также не разрешается входить на площадь с:

  • любым видом оружия, включая самооборону, боеприпасы, части стрелкового оружия, а также специальные средства;
  • предметами для колющих и режущих действий, ножами, другими холодными оружиями;
  • аэрозольными баллончиками, газами (исключение — небольшие зажигалки);
  • опасными для горения и пиротехническими материалами, включая ракеты, фейерверки, петарды, газовые баллоны и материалы для их создания;
  • легко воспламеняющимися и горючими жидкостями;
  • окисляющими средствами и органическими перекисями;
  • радиоактивными веществами и источниками ионизирующего излучения;
  • наркотическими, психотропными или токсичными веществами;
  • объемными предметами;
  • дронами любого размера.

Кроме того, важно помнить, что в толпе всегда нужно быть бдительным и соблюдать элементарные меры безопасности:

  • не противостоять движению толпы;
  • застегнуть одежду, оставить сумку, зонтик, снять высокие каблуки;
  • сохранять самообладание, игнорировать толчки;
  • держаться подальше от неподвижных объектов: деревьев, машин, заборов, углов зданий;
  • при движении с толпой избегать центра и краев;
  • не поднимать упавшие предметы;
  • скрестить руки на груди или сложить их перед собой, защищая грудную клетку, или согнуть в локтях и прижать к телу;
  • обратить внимание на запасные выходы, продумать план быстрого доступа к ним;

При обнаружении подозрительного предмета:

  • не трогать его, не передвигать и не открывать;
  • попросить людей отойти подальше от находки;
  • дождаться оперативной группы и помнить, что свидетельство важно.

Если есть угроза террористического акта, гражданам нужно позвонить в следующие службы:

  • УФСБ России по Приморскому краю: 8 (423) 221-72-12;
  • УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 249-04-91;
  • ГУ МЧС России по Приморскому краю: 8 (423) 243-28-27.
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