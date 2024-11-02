Вас не пустят в центр Владивостока: что делать? Несколько площадок в городе оцепят

По данным специалистов аппарата антитеррористической комиссии региона, во время праздничных дней правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме: задействуют множество сотрудников полиции, Росгвардии. Места собраний людей будут контролировать кинологи с собаками-поисковиками, в рейд выйдут дополнительные патрули ГИБДД. Площадки для массовых мероприятий заранее проверяют на предмет взрывчатых веществ, парковку автомобилей в этих местах ограничивают.