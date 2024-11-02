Вас не пустят в центр Владивостока: что делать? Несколько площадок в городе оцепят

Posted 2 ноября, 04:21
Published 2 ноября, 04:21
Modified 2 ноября, 04:23
Updated 2 ноября, 04:23
4 ноября в Приморском крае отметят День народного единства.
Эксперты рассказали, что будет происходить во Владивостоке в это время, и как правильно себя вести жителям и гостям города.
По данным специалистов аппарата антитеррористической комиссии региона, во время праздничных дней правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме: задействуют множество сотрудников полиции, Росгвардии. Места собраний людей будут контролировать кинологи с собаками-поисковиками, в рейд выйдут дополнительные патрули ГИБДД. Площадки для массовых мероприятий заранее проверяют на предмет взрывчатых веществ, парковку автомобилей в этих местах ограничивают.
Несмотря на усилия силовиков, жителей и гостей региона просят быть бдительными и следовать простым правилам, чтобы обезопасить себя и своих близких.
4 ноября основные события пройдут на главной площади Владивостока. Там установят металлодетекторы. Важно помнить, что через рамки запрещено проносить домашних животных и бутылки с напитками.
Также не разрешается входить на площадь с:
Кроме того, важно помнить, что в толпе всегда нужно быть бдительным и соблюдать элементарные меры безопасности:
При обнаружении подозрительного предмета:
Если есть угроза террористического акта, гражданам нужно позвонить в следующие службы: