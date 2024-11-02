Выгорел полностью: джип потушили во Владивостоке — фото

Posted 2 ноября, 09:36
Published 2 ноября, 09:36
Modified 2 ноября, 09:38
Updated 2 ноября, 09:38
Пожарные потушили автомобиль во Владивостоке.
Около 17:00 на улице 50 лет ВЛКСМ начался пожар: загорелся припаркованный у жилого дома внедорожник.
Когда пожарные МЧС России прибыли на место происшествия, огонь охватил переднюю часть машины. Автомобиль получил повреждения от огня примерно на двух квадратных метрах.
Люди не пострадали. Причину возгорания и ущерб выясняют.
Это уже второй пожар в автомобиле за сутки.