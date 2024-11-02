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Posted 2 ноября, 09:36

Published 2 ноября, 09:36

Modified 2 ноября, 09:38

Updated 2 ноября, 09:38

Горящий автомобиль потушили пожарные во Владивостоке

Выгорел полностью: джип потушили во Владивостоке — фото

2 ноября 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney.

Горящий автомобиль потушили пожарные во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Японский внедорожник полностью выгорел во Владивостоке. Потушили его сотрудники МЧС.

Пожарные потушили автомобиль во Владивостоке.

Около 17:00 на улице 50 лет ВЛКСМ начался пожар: загорелся припаркованный у жилого дома внедорожник.

Когда пожарные МЧС России прибыли на место происшествия, огонь охватил переднюю часть машины. Автомобиль получил повреждения от огня примерно на двух квадратных метрах.

Фото: mchs_vdk

Люди не пострадали. Причину возгорания и ущерб выясняют.

Это уже второй пожар в автомобиле за сутки.

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Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одном из дворов во Владивостоке загорелся автомобиль.

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