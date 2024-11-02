«Взяли Жигули у немцев»: истории о том, как железо «пронзает» сердца жителей Приморья

Posted 2 ноября, 07:30
Published 2 ноября, 07:30
Modified 2 ноября, 07:32
Updated 2 ноября, 07:32
В России провели интересное исследование, — жителей страны расспросили о покупке первого автомобиля в их жизни. По данным ТАСС, 41% опрошенных смогли сделать это до 25 лет.
32% респондентов потратили на серьезную покупку меньше 300 000 рублей, у 28% участников опроса вышло в пределах 500 000 рублей. Чуть меньше, 23% россиян, потратили от полумиллиона до одного миллиона рублей. 17% потратились еще больше.
В 73% случаев первый автомобиль покупали с рук. К слову, если жители Тольятти, Саратова выбирали отечественные модели, то дальневосточники, в частности приморцы, предпочитали иномарки.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к жителям региона, чтобы узнать об их первых железных «ласточках».
У Инны из Спасска-Дальнего первая машина появилась в 90-х годах. 25-летняя девушка уже обзавелась мужем и маленьким ребенком. Молодые люди переживали тяжелые времена, когда шестая модель Жигулей стала «палочкой-выручалочкой» для их семьи.
«Серьезная покупка обошлась нам в 20 000 рублей. Купили мы ее у немецкой семьи в Калиновке. В этом автомобиле не было чего-то удивительного, но такие были не у многих на то время. К тому же „шестерка“ нас очень выручала. Мы на ней прошли, как говорится, огонь и воду. Наша трудяжка возила товар из Владивостока, когда мы только начинали свое дело», — поведала женщина.
Когда рабочие дела пошли в гору, спассчане приобрели японскую машину, ведь азиатские авто покорили Приморский край довольно быстро. Инна и ее супруг не могли нарадоваться невероятному комфорту новой «ласточки», но трепетные воспоминания о том самой белой «шестерке» теплятся в душе приморочки по сей день.
«Первая покупка чего-либо всегда является волнительным событием. Я четко помню свои эмоции в те моменты, когда приобретала первые серьги, квартиру, мобильный телефон. Именно память делает вещи особенными», — подчеркнула Инна.
К слову, бум японских машин пришелся на начало 2000-х годов. Именно тогда 30-летняя Екатерина из Спасского района приобрела свой первый автомобиль. Ее зять занимался доставкой «японок» и пригнал девушке Toyota Sprinter, не взяв с нее своего процента. В результате иномарка обошлась ей в 1 000 долларов, — около 27 000 рублей.
«Я работала врачом на зоне, возить ребенка в сад было настоящим испытанием, так как смена начиналась рано, а заканчивалась поздно. Служебный автобус ехал через весь город, а мы жили в другом конце муниципалитета. В итоге дочь часто оставалась у воспитателя или у соседки. А с самого утра она сидела в коморке у охранника. В какой-то момент я поняла, что надо что-то менять. Зарплата маленькая была, но я поставила цель — купить машину, чтобы мой ребенок не страдал от такого странного графика», — рассказала женщина.
Как бы ей не было тяжело, она каждый месяц откладывала определенную сумму денег, чтобы побыстрее приобрести машину. Для девушки японское авто стало второй серьезной покупкой после квартиры. Спассчанка была на седьмом небе от счастья. Она на ней объездила весь Приморский край. Отправлялась на учебу во Владивосток, показывала местные красоты дочери и просто упростила свои будни.
«Многие говорят, что сейчас машины лучше и комфортнее. А я вот вспоминаю мой „спринтерчик“ и понимаю, хороший автомобиль же был», — с улыбкой проговорила Екатерина.
Следующие поколения, можно сказать, купались в изобилии самых разных моделей авто. Жители региона прониклись любовью к японским производителям и рассмотрели прелести европейских «тачек». Однако большинство приморцев традиционно выбирало азиатские машины, которые доказали высокое качество на практике и обладали приятными ценами.
19-летней Анастасии первый автомобиль подарили родители. В начале 2010-х годов она стала владелицей Nissan Tiida Latio.
«Мы купили ее на „Зеленке“ за 420 000 рублей. Долго выбирали. Я хотела „Тойоту“, но в наличии были либо жирной комплектации за высокую стоимость, либо совсем деревянные. Остановились на „Тииде“ и не прогадали! Эта малышка вывозила все мои трипы на „дальняки“ и суровые сугробы», — с гордостью поведала девушка.
Когда Анастасия планировала менять машину, многие знакомые ринулись к ней с вопросом о покупке «Тииды». В итоге девушка подарила свою первую «ласточку» родственнику, но ей очень польстило, что неприметная малолитражка, которую она любила всем сердцем, привлекала автолюбителей.
«Эта крошка все еще на ходу. И чувствует себя отлично. Я периодически контролирую ее обслуживание, но нынешний владелец с нее пылинки сдувает. Конечно, приобретение машины, пусть и при помощи родителей, это важный шаг. Становишься более ответственным, а момент покупки — это радость и эйфория. Тем более покупали мы ее на легендарном рынке, которого, насколько мне известно, уже фактически нет», — добавила Анастасия.
Приморские автомобилисты действительно являются фанатами японского автопрома. И если водители нового поколения, которые сели за руль после 2000-х годов, вспоминают своих первых «малышек» из страны восходящего солнца, то более взрослые расплываются в улыбке от творений отечественных инженеров.
Но всех автолюбителей связывает радость от покупки первой машины, а также связанные с ней моменты, оставшиеся в памяти теплыми эпизодами.