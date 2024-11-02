«Взяли Жигули у немцев»: истории о том, как железо «пронзает» сердца жителей Приморья

Как бы ей не было тяжело, она каждый месяц откладывала определенную сумму денег, чтобы побыстрее приобрести машину. Для девушки японское авто стало второй серьезной покупкой после квартиры. Спассчанка была на седьмом небе от счастья. Она на ней объездила весь Приморский край. Отправлялась на учебу во Владивосток, показывала местные красоты дочери и просто упростила свои будни.