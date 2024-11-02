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Posted 2 ноября, 06:37

Published 2 ноября, 06:37

Modified 2 ноября, 06:39

Updated 2 ноября, 06:39

Во Владивостоке продолжается ремонт тротуаров

За неделю отремонтируют тротуар на улице Русской во Владивостоке

2 ноября 2024, 06:37
Фото: vlc.ru.

Во Владивостоке продолжается ремонт тротуаров

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Наш Город
По ровному аккуратному тротуару смогут в скором времени прогуляться жители домов от № 68-б до № 74 на улице Русской. За ремонт пешеходной зоны взялись рабочие предприятия «Содержание городских территорий».

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: комплексный ремонт потребовался пешеходной дорожке на Русской после проливных дождей, прошедших в августе. Собственно, тротуар и ранее был, как говорится, подуставшим, но сильные ливни привели его в негодность. Администрация города внесла участок в план работ на 2024 год, и вот они начались, идут в хорошем темпе, восстановление тротуара завершат до конца следующей недели.

— Будут заменены бордюры и асфальтобетонное покрытие, — старший дорожный мастер «СГТ» Андрей Борсук. — Уже снято более 560 квадратных метров повреждённого асфальтового полотна и демонтировано 360 метров бордюров. Работы идут оперативно, бригада установила больше 80 метров бортового камня. После полной укладки приступим к подготовке щебёночного основания и асфальтированию.

Кстати, пешеходные дорожки и бордюры обновляются по всему городу. Только с 28 октября были проведены работы на Светланской, 152, стр. 2, Русской, 98 и на проспекте Острякова, 13.

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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Наш Город
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