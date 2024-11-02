За неделю отремонтируют тротуар на улице Русской во Владивостоке

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: комплексный ремонт потребовался пешеходной дорожке на Русской после проливных дождей, прошедших в августе. Собственно, тротуар и ранее был, как говорится, подуставшим, но сильные ливни привели его в негодность. Администрация города внесла участок в план работ на 2024 год, и вот они начались, идут в хорошем темпе, восстановление тротуара завершат до конца следующей недели.