За неделю отремонтируют тротуар на улице Русской во Владивостоке

Posted 2 ноября, 06:37
Published 2 ноября, 06:37
Modified 2 ноября, 06:39
Updated 2 ноября, 06:39
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: комплексный ремонт потребовался пешеходной дорожке на Русской после проливных дождей, прошедших в августе. Собственно, тротуар и ранее был, как говорится, подуставшим, но сильные ливни привели его в негодность. Администрация города внесла участок в план работ на 2024 год, и вот они начались, идут в хорошем темпе, восстановление тротуара завершат до конца следующей недели.
— Будут заменены бордюры и асфальтобетонное покрытие, — старший дорожный мастер «СГТ» Андрей Борсук. — Уже снято более 560 квадратных метров повреждённого асфальтового полотна и демонтировано 360 метров бордюров. Работы идут оперативно, бригада установила больше 80 метров бортового камня. После полной укладки приступим к подготовке щебёночного основания и асфальтированию.
Кстати, пешеходные дорожки и бордюры обновляются по всему городу. Только с 28 октября были проведены работы на Светланской, 152, стр. 2, Русской, 98 и на проспекте Острякова, 13.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие участки дорог во Владивостоке стали безопасными.