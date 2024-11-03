Без жертв не обошлось: страшный пожар случился в Приморье

Posted 3 ноября, 01:34
Published 3 ноября, 01:34
Modified 3 ноября, 01:36
Updated 3 ноября, 01:36
В пожаре, который случился в многоквартирном доме, погиб человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС России. Трагический инцидент произошел в Находке.
Когда спасатели прибыли на адрес, из окна одной из квартир вырывался черный дым. Огнеборцы вывели пострадавшего 68-летнего мужчину. Также сотрудники МЧС вызволили троих человек из отрезанных дымом квартир. Тело погибшего человека обнаружили во время тушения огня.
Пламя уничтожило около 15 квадратных метров жилплощади. Специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают личность погибшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два человека сгорели в страшном пожаре в частном секторе Артема.