Без жертв не обошлось: страшный пожар случился в Приморье

Когда спасатели прибыли на адрес, из окна одной из квартир вырывался черный дым. Огнеборцы вывели пострадавшего 68-летнего мужчину. Также сотрудники МЧС вызволили троих человек из отрезанных дымом квартир. Тело погибшего человека обнаружили во время тушения огня.