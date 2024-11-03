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Posted 3 ноября, 01:34

Published 3 ноября, 01:34

Modified 3 ноября, 01:36

Updated 3 ноября, 01:36

Трагический пожар унес жизнь человека в Приморском крае

Без жертв не обошлось: страшный пожар случился в Приморье

3 ноября 2024, 01:34
Фото: Изображение Midjourney.

Трагический пожар унес жизнь человека в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В Приморском крае пожар унес жизнь одного из жителей Находки. Спасатели оперативно вызволили из огненной ловушки четверых людей, но погибшего нашли уже во время тушения огня.

В пожаре, который случился в многоквартирном доме, погиб человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС России. Трагический инцидент произошел в Находке.

Когда спасатели прибыли на адрес, из окна одной из квартир вырывался черный дым. Огнеборцы вывели пострадавшего 68-летнего мужчину. Также сотрудники МЧС вызволили троих человек из отрезанных дымом квартир. Тело погибшего человека обнаружили во время тушения огня.

Пламя уничтожило около 15 квадратных метров жилплощади. Специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают личность погибшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два человека сгорели в страшном пожаре в частном секторе Артема.

В страшном пожаре сгорели два человека в Приморье
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