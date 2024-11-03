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Posted 2 ноября, 23:52

Published 2 ноября, 23:52

Modified 2 ноября, 23:54

Updated 2 ноября, 23:54

Ухудшение погодной ситуации ожидается в Приморском крае

Дожди и сильный ветер: похолодание продолжается в Приморье

2 ноября 2024, 23:52
Фото: 1MI.

Ухудшение погодной ситуации ожидается в Приморском крае

Сюжет
Дождь
Аномально теплый ноябрь превращается в слякоть и противный ветер. От высоких температур не осталось и следа.

Сегодня, 3 ноября, умеренные осадки ожидаются в некоторых районах региона, сообщает «Примгидромет». Температурный фон составит +6 — +11 °C.

Во Владивостоке днем начнется небольшой дождь, который ночью усилится до умеренного. Будет дуть сильный юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +7 — +9 °C.

В Уссурийске небольшие осадки перерастут в умеренные ближе к вечеру. Ветер южный умеренный, после полудня разыграется до сильного. Столбики термометров покажут +7 — +9 °C.

В Находке небольшой дождь возможен только к вечеру. Дуновение ветра — юго-восточное умеренное. Значения термометров будут колебаться от +10 до +12 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зимняя стужа ожидается в ближайшее время во многих районах Приморского края.

Из ноябрьской «весны» в зимнюю стужу: снегопад и холод вот-вот ударят по Приморью
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