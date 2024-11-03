Дожди и сильный ветер: похолодание продолжается в Приморье

Posted 2 ноября, 23:52
Published 2 ноября, 23:52
Modified 2 ноября, 23:54
Updated 2 ноября, 23:54
Сегодня, 3 ноября, умеренные осадки ожидаются в некоторых районах региона, сообщает «Примгидромет». Температурный фон составит +6 — +11 °C.
Во Владивостоке днем начнется небольшой дождь, который ночью усилится до умеренного. Будет дуть сильный юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +7 — +9 °C.
В Уссурийске небольшие осадки перерастут в умеренные ближе к вечеру. Ветер южный умеренный, после полудня разыграется до сильного. Столбики термометров покажут +7 — +9 °C.
В Находке небольшой дождь возможен только к вечеру. Дуновение ветра — юго-восточное умеренное. Значения термометров будут колебаться от +10 до +12 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зимняя стужа ожидается в ближайшее время во многих районах Приморского края.