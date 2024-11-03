Итоги недели в Приморье: порно с квадроберами, жажда мести и «завтраки Акватории»

С приближением ноября в Приморье ожидаются разнообразные изменения, которые затронут повседневную жизнь горожан и региона в целом. От рабочих графиков до изменений в законодательстве — каждый аспект будет важен в контексте новых реалий. Подробнее об изменениях читайте в материале «Восток-Медиа».