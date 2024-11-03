Итоги недели в Приморье: порно с квадроберами, жажда мести и «завтраки Акватории»

Posted 3 ноября, 08:09
Published 3 ноября, 08:09
Modified 14 ноября, 07:27
Updated 14 ноября, 07:27
Поездка губернатора в Китай
Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил с рабочим визитом китайский Шеньян, где провел ряд важных встреч. Результатом работы стали договоренности, направленные на развитие всесторонних отношений двух регионов — коллеги из Поднебесной поддержали озвученные главой Приморья предложения.
Открытие сквера
Во Владивостоке состоялось торжественное открытие нового сквера на улице Жигура. В мероприятии приняли участие жители ближайших домов, неравнодушные люди, а также глава Владивостока — Константин Шестаков, который лично поздравил горожан с этим знаменательным событием.
Стройка нового центра
Заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края Алексей Чеблуков проверил ход строительства Центра культурного развития в селе Кневичи Артёмовского городского округа.
Ноябрьские изменения
С приближением ноября в Приморье ожидаются разнообразные изменения, которые затронут повседневную жизнь горожан и региона в целом. От рабочих графиков до изменений в законодательстве — каждый аспект будет важен в контексте новых реалий. Подробнее об изменениях читайте в материале «Восток-Медиа».
«Завтраки» от «Акватории»
Печально известная «Акватория», деятельность которой временно приостановили по решению суда, уже две недели не может вернуть гостям деньги за сертификаты. Назревает скандал?
Жажда правосудия
Шокирующее видео с женскими разборками попало в соцсети. Многие жители Приморского края изумились увиденному, но уже забыли о происшествии. Однако резонансная история не закончилась, а, судя по всему, только начинается. Пострадавшая намерена наказать обидчиков. К слову, таковых оказалось немало.
Порно с квадроберами
Квадроберы — новое молодежное движение, которое вызывает горячие дискуссии среди родителей, педагогов и законодателей. Кто-то относится к этому направлению отрицательно, а кому-то оно так нравится, что они начинают сексуально фантазировать на эту тему и искать фильмы из категории 18+.