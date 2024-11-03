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Posted 3 ноября, 08:09

Published 3 ноября, 08:09

Modified 14 ноября, 07:27

Updated 14 ноября, 07:27

Итоги недели в Приморье: порно с квадроберами, жажда мести и «завтраки Акватории»

Итоги недели в Приморье: порно с квадроберами, жажда мести и «завтраки Акватории»

3 ноября 2024, 08:09
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые важные события недели с 28 октября по 3 ноября — в обзоре «Восток-Медиа»

Поездка губернатора в Китай

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил с рабочим визитом китайский Шеньян, где провел ряд важных встреч. Результатом работы стали договоренности, направленные на развитие всесторонних отношений двух регионов — коллеги из Поднебесной поддержали озвученные главой Приморья предложения.

Шеньян станет ближе к Приморью: инициативы Олега Кожемяко поддержали в Поднебесной
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Открытие сквера

Во Владивостоке состоялось торжественное открытие нового сквера на улице Жигура. В мероприятии приняли участие жители ближайших домов, неравнодушные люди, а также глава Владивостока — Константин Шестаков, который лично поздравил горожан с этим знаменательным событием.

«Это наша общая работа»: мэр Владивостока Константин Шестаков открыл новый сквер
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Стройка нового центра

Заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края Алексей Чеблуков проверил ход строительства Центра культурного развития в селе Кневичи Артёмовского городского округа.

Строительство Центра культурного развития завершается в селе Кневичи
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Ноябрьские изменения

С приближением ноября в Приморье ожидаются разнообразные изменения, которые затронут повседневную жизнь горожан и региона в целом. От рабочих графиков до изменений в законодательстве — каждый аспект будет важен в контексте новых реалий. Подробнее об изменениях читайте в материале «Восток-Медиа».

6-дневная неделя, криптовалюта и пенсии: что изменится с 1 ноября в Приморье
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«Завтраки» от «Акватории»

Печально известная «Акватория», деятельность которой временно приостановили по решению суда, уже две недели не может вернуть гостям деньги за сертификаты. Назревает скандал?

Возврата нет, но вы держитесь: «Акватория» продолжает «кормить завтраками» клиентов
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Жажда правосудия

Шокирующее видео с женскими разборками попало в соцсети. Многие жители Приморского края изумились увиденному, но уже забыли о происшествии. Однако резонансная история не закончилась, а, судя по всему, только начинается. Пострадавшая намерена наказать обидчиков. К слову, таковых оказалось немало.

Тело в ушибах, лицо в крови: избитая девушка жаждет правосудия в Приморье — эксклюзив
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Порно с квадроберами

Квадроберы — новое молодежное движение, которое вызывает горячие дискуссии среди родителей, педагогов и законодателей. Кто-то относится к этому направлению отрицательно, а кому-то оно так нравится, что они начинают сексуально фантазировать на эту тему и искать фильмы из категории 18+.

Порно с квадроберами ищут жители Приморья: необычный тренд в поисковых запросах
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#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Итоги недели#Приморский край#Итоги
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