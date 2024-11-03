Картина дня в Приморье: Джокер со сладеньким, снежный апокалипсис и запрет на роскошь

Posted 3 ноября, 08:05
Published 3 ноября, 08:05
Modified 3 ноября, 08:08
Updated 3 ноября, 08:08
Джокер со сладеньким
Воскресный день выдался удивительным у посетителей торгового центра во Владивостоке. Их встречал молодой человек в красном костюме и с корзиной конфет.
Снежный «апокалипсис»
В Приморском крае началась непогода. Более того, в некоторых районах дождь сменили снежинки, заполоняющие улицы муниципалитетов.
Не успели жители Приморского края привыкнуть к дождю в ноябре, как небо «пустило в ход» снежинки. Зимняя сказка наблюдается во многих уголках региона. Не верите? — взгляните сами.
Запрет на роскошь
Девушка из Владивостока столкнулась с возмутительным отношением в Южной Корее. Оказывается, теперь элитные украшения достаются только «избранным» россиянам. Подробности в материале.