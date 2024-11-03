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Posted 3 ноября, 08:05

Published 3 ноября, 08:05

Modified 3 ноября, 08:08

Updated 3 ноября, 08:08

Картина дня в Приморье: Джокер со сладеньким, снежный апокалипсис и запрет на роскошь

Картина дня в Приморье: Джокер со сладеньким, снежный апокалипсис и запрет на роскошь

3 ноября 2024, 08:05
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Джокер со сладеньким

Воскресный день выдался удивительным у посетителей торгового центра во Владивостоке. Их встречал молодой человек в красном костюме и с корзиной конфет.

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Снежный «апокалипсис»

В Приморском крае началась непогода. Более того, в некоторых районах дождь сменили снежинки, заполоняющие улицы муниципалитетов.

Не успели жители Приморского края привыкнуть к дождю в ноябре, как небо «пустило в ход» снежинки. Зимняя сказка наблюдается во многих уголках региона. Не верите? — взгляните сами.

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Запрет на роскошь

Девушка из Владивостока столкнулась с возмутительным отношением в Южной Корее. Оказывается, теперь элитные украшения достаются только «избранным» россиянам. Подробности в материале.

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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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