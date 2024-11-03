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Posted 3 ноября, 03:49

Published 3 ноября, 03:49

Modified 3 ноября, 03:49

Updated 3 ноября, 03:49

Удивительно удобный самокат попал в объектив камеры в Приморском крае

Красиво жить не запретишь: люксовый самокат попал на камеру в Приморье

3 ноября 2024, 03:49
Фото: Изображение Midjourney.

Удивительно удобный самокат попал в объектив камеры в Приморском крае

Сюжет
Травма
Интересный самокат заметили жители Приморского края в Большом Камне. Гениальное решение не осталось незамеченным среди населения.

В Большом Камне замечен самокат, оборудованный автомобильным креслом. Вероятно, владелец транспорта хочет чувствовать себя водителем машины. К слову, экстравагантный вид средства передвижения привлекает внимание горожан. Получается, хозяин самоката не только катается с комфортом, но и пользуется повышенным интересом. Инженерный апгрейд пошел на пользу.

Фото: vdk_tiger_vladivostok25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина врезался в шлагбаум на высокой скорости. В результате инцидента устройство не пострадало, а вот приморец, судя по видео, получил травму.

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#Новости#Общество#Владивосток#Травма#Приморский край#Приморец#Инцидент
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