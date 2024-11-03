Красиво жить не запретишь: люксовый самокат попал на камеру в Приморье

Posted 3 ноября, 03:49
Published 3 ноября, 03:49
Modified 3 ноября, 03:49
Updated 3 ноября, 03:49
В Большом Камне замечен самокат, оборудованный автомобильным креслом. Вероятно, владелец транспорта хочет чувствовать себя водителем машины. К слову, экстравагантный вид средства передвижения привлекает внимание горожан. Получается, хозяин самоката не только катается с комфортом, но и пользуется повышенным интересом. Инженерный апгрейд пошел на пользу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина врезался в шлагбаум на высокой скорости. В результате инцидента устройство не пострадало, а вот приморец, судя по видео, получил травму.