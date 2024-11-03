«Остановись и послушай свое тело» — мужчина съехал в кювет и умер в Приморье

Posted 3 ноября, 05:38
Published 3 ноября, 05:38
Modified 3 ноября, 05:38
Updated 3 ноября, 05:38
В Уссурийске мужчина умер за рулем грузовика, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Автомобилист сдавал назад, но внезапно ему стало плохо. В результате чего машина съехала с дороги. Другие участники движения не пострадали.
Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть рулевого.
«По факту происшествия проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с Российским законодательством», — отметили в пресс-службе полиции.
Водителям стоит помнить о том, что резкие погодные изменения и скачки давления могут привести к ДТП. Приморцам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно внимательно следить за своим самочувствием.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несовершеннолетний водитель погубил собственного отца.