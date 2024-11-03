vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 05:38

Published 3 ноября, 05:38

Modified 3 ноября, 05:38

Updated 3 ноября, 05:38

Автомобилисту умер за рулем в Приморском крае

«Остановись и послушай свое тело» — мужчина съехал в кювет и умер в Приморье

3 ноября 2024, 05:38
Фото: prim_police.

Автомобилисту умер за рулем в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Смерть настигла водителя прямо за рулем в Уссурийске. Мужчина двигался назад, но внезапно его состояние резко ухудшилось…

В Уссурийске мужчина умер за рулем грузовика, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Автомобилист сдавал назад, но внезапно ему стало плохо. В результате чего машина съехала с дороги. Другие участники движения не пострадали.

Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть рулевого.

«По факту происшествия проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с Российским законодательством», — отметили в пресс-службе полиции.

Водителям стоит помнить о том, что резкие погодные изменения и скачки давления могут привести к ДТП. Приморцам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно внимательно следить за своим самочувствием.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несовершеннолетний водитель погубил собственного отца.

Убил собственного отца: смертельная авария с участием подростка случилась в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Подозреваемых в угоне авто поймали после погони в ПриморьеВыяснилось, что случилось с туравтобусом в Приморье — официально14-летний ребенок в больнице: водитель без прав опрокинул автомобиль в Приморье
#Уссурийск#Полиция#Расследование#ДТП#Медики#Приморье#Происшествия#Грузовик#Смерть за рулем
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика