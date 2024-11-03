vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 00:49

Published 3 ноября, 00:49

Modified 3 ноября, 00:51

Updated 3 ноября, 00:51

Подростки попали в отделение токсикологии после прогулки во Владивостоке

Отравляющая прогулка: подростки попали в больницу после совместного досуга в Приморье

3 ноября 2024, 00:49
Фото: Изображение Midjourney.

Подростки попали в отделение токсикологии после прогулки во Владивостоке

Сюжет
Врачи
Девушка приехала погости к бабушке во Владивосток, где встретилась с другом. Однако после встречи с товарищем она оказалась в больнице. К слову, в медучреждение попал и сам парень.

Подростки попали в отделение токсикологии после прогулки по дальневосточной столице, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

В больницу с признаками отравления попала 15-летняя жительница Партизанска, которая приехала во Владивосток погостить у бабушки. Чуть позже в медучреждение госпитализировали парня с аналогичными симптомами. Оказалось, молодой человек является другом девушки. Отравились они после совместного досуга.

«Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в СУ СК по Первомайскому району города Владивостока», — отметили в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что врачи сделали операцию на бьющемся сердце мужчины в Находкинской больнице Приморского края.

Врачи ушили раны на бьющемся сердце мужчины в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Опухоль размером с баскетбольный мяч и весом 9 кг удалили у женщины во ВладивостокеВыжила благодаря донорам: женщина с пурпурой истекала кровью в ПриморьеОпасались разрыва матки: «беременяшку» с редкой патологией спасли в Приморье
#Новости#Находка#Владивосток#Отравление#Партизанск#Врачи#Подростки#Следственный комитет#УМВД#Операция#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика