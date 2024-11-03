Отравляющая прогулка: подростки попали в больницу после совместного досуга в Приморье

Posted 3 ноября, 00:49
Published 3 ноября, 00:49
Modified 3 ноября, 00:51
Updated 3 ноября, 00:51
Подростки попали в отделение токсикологии после прогулки по дальневосточной столице, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.
В больницу с признаками отравления попала 15-летняя жительница Партизанска, которая приехала во Владивосток погостить у бабушки. Чуть позже в медучреждение госпитализировали парня с аналогичными симптомами. Оказалось, молодой человек является другом девушки. Отравились они после совместного досуга.
«Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в СУ СК по Первомайскому району города Владивостока», — отметили в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что врачи сделали операцию на бьющемся сердце мужчины в Находкинской больнице Приморского края.