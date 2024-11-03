Отравляющая прогулка: подростки попали в больницу после совместного досуга в Приморье

Подростки попали в отделение токсикологии после прогулки во Владивостоке

Сюжет Врачи

Девушка приехала погости к бабушке во Владивосток, где встретилась с другом. Однако после встречи с товарищем она оказалась в больнице. К слову, в медучреждение попал и сам парень.