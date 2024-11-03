Шопинг с нюансиком: русские девушки лишились Cartier — история жительницы Приморья

Posted 3 ноября, 06:31
Published 3 ноября, 06:31
Modified 3 ноября, 06:38
Updated 3 ноября, 06:38
Приморская путешественница находится в азиатской стране уже около двух недель, но на днях она столкнулась с неприятными обстоятельствами.
В конце поездки у нее проходил плановый шопинг, кульминационным моментом которого был поход в знаменитый ювелирный бутик. Однако событие омрачили некоторые обстоятельства, — ей не продали украшение. Персонал магазина не пытался доброжелательно объяснить что-либо, они лишь сухо отказали из-за политической ситуации в стране, не предоставив выбора покупательнице.
Но приморочка не сдалась, она попытала удачу и попросила свою знакомую приобрести заветную вещь на себя.
«Сначала они не хотели идти на уступки, но подруга знает язык и у нее есть ПМЖ. Так что именно ей согласились продать», — отметила собеседница.
Когда дамы прошлись по всем павильонам и настало время для оплаты товаров, продавцов смутил русский паспорт. Все старания и уговоры могли пойти на смарку.
«Если бы нашей приятельницы со знанием корейского не было бы рядом, то остались бы мы без покупок», — подчеркнула девушка.
По итогу всё оформили на добросердечную попутчицу, но без возврата НДС.
Получается, россияне без ПМЖ, даже при огромном желании, не смогут приобрести престижные ювелирные изделия. Судя по всему, русским девушкам нужно быть готовыми к тому, что Южная Корея постепенно лишает их элиты. К слову, в других странах подобного не происходит. Собеседница корреспондента «Восток-Медиа» отметила, что в Европе все намного радужнее.
«В Европе нас шикарно встречали, шампанское наливали, обнимали, и все что угодно продавали, в том числе „Картье“», — поведала девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как Владивосток меняется ради туристов из Китая. Улочка в центре города стала максимально понятной для граждан КНР.