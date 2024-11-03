Шопинг с нюансиком: русские девушки лишились Cartier — история жительницы Приморья

Получается, россияне без ПМЖ, даже при огромном желании, не смогут приобрести престижные ювелирные изделия. Судя по всему, русским девушкам нужно быть готовыми к тому, что Южная Корея постепенно лишает их элиты. К слову, в других странах подобного не происходит. Собеседница корреспондента «Восток-Медиа» отметила, что в Европе все намного радужнее.