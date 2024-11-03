vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 06:31

Published 3 ноября, 06:31

Modified 3 ноября, 06:38

Updated 3 ноября, 06:38

Туристке из Приморского края не продали украшение в элитном бутике в Южной Корее

Шопинг с нюансиком: русские девушки лишились Cartier — история жительницы Приморья

3 ноября 2024, 06:31
Фото: vostokmedia.com.

Туристке из Приморского края не продали украшение в элитном бутике в Южной Корее

Сюжет
Туризм
Девушка из Владивостока столкнулась с возмутительным отношением в Южной Корее. Оказывается, теперь элитные украшения достаются только «избранным» россиянам. Подробности в материале.

Приморская путешественница находится в азиатской стране уже около двух недель, но на днях она столкнулась с неприятными обстоятельствами.

В конце поездки у нее проходил плановый шопинг, кульминационным моментом которого был поход в знаменитый ювелирный бутик. Однако событие омрачили некоторые обстоятельства, — ей не продали украшение. Персонал магазина не пытался доброжелательно объяснить что-либо, они лишь сухо отказали из-за политической ситуации в стране, не предоставив выбора покупательнице.

Но приморочка не сдалась, она попытала удачу и попросила свою знакомую приобрести заветную вещь на себя.

«Сначала они не хотели идти на уступки, но подруга знает язык и у нее есть ПМЖ. Так что именно ей согласились продать», — отметила собеседница.

Когда дамы прошлись по всем павильонам и настало время для оплаты товаров, продавцов смутил русский паспорт. Все старания и уговоры могли пойти на смарку.

«Если бы нашей приятельницы со знанием корейского не было бы рядом, то остались бы мы без покупок», — подчеркнула девушка.
Фото: vostokmedia.com

По итогу всё оформили на добросердечную попутчицу, но без возврата НДС.

Получается, россияне без ПМЖ, даже при огромном желании, не смогут приобрести престижные ювелирные изделия. Судя по всему, русским девушкам нужно быть готовыми к тому, что Южная Корея постепенно лишает их элиты. К слову, в других странах подобного не происходит. Собеседница корреспондента «Восток-Медиа» отметила, что в Европе все намного радужнее.

«В Европе нас шикарно встречали, шампанское наливали, обнимали, и все что угодно продавали, в том числе „Картье“», — поведала девушка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как Владивосток меняется ради туристов из Китая. Улочка в центре города стала максимально понятной для граждан КНР.

Маленький Китай: как Владивосток меняется ради комфорта туристов из Поднебесной?
Узнать подробнее
Читайте также:
Туристический ажиотаж: иностранцы заполонили центр Владивостока — видеоЧем Суйфэньхэ похожа на Версаль и Петергоф, узнают жители ВладивостокаКуда бежать из Владивостока: астролог дал прогноз для города на ближайшие годы
#Новости#Общество#Владивосток#Туризм#Южная Корея#Китай#НДС#Шопинг#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика