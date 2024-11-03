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Posted 3 ноября, 07:30

Published 3 ноября, 07:30

Modified 3 ноября, 07:32

Updated 3 ноября, 07:32

Крупнейший автопроизводитель набирает обороты в Приморском крае и России

Toyota в ТОПе: любимые автомобили жителей Приморья покоряют всю Россию

3 ноября 2024, 07:30
Фото: 1MI.

Крупнейший автопроизводитель набирает обороты в Приморском крае и России

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Совсем недавно некоторые жители Приморского края были озадачены тем, что любимая «Тойота» ушла из России. Однако автогигант не покидал страну. Более того, он вновь вырывается вперед, судя по статистике.

Невероятно, но японские машины Toyota входят в ТОП-10 популярных марок в России, сообщает издание Новые известия. Как автомобильный гигант из страны восходящего солнца забрался в рейтинг, который состоит преимущественно из китайских и отечественных производителей? Ответ проще, чем вы можете себе представить.

Третью неделю подряд «Тойота» держится в рейтинге самых продаваемых авто в стране. Японские модели обогнали творения инженеров из КНР, — Omoda и EXEED. Интересная статистика, если учесть, что официальный дилерский центр покинул Российскую Федерацию в 2022 году.

Оказывается, руководство компании распрощалось со своим заводом, но деятельность не прекращало. Официально организация функционирует, — продает по несколько машин в месяц. Но основной «навар», судя по всему, у них идет от реализации параллельного импорта.

На официальном сайте настоящее изобилие новых тойотовских авто. Популярнейшие модели привозят по «серому» импорту и продают наравне с подержанными. Стоит отметить, что японская «тойота» мало чем отличается от тех машин, которые собирали в России. Кое-какие экземпляры разнятся шильдиками на багажниках, а некоторые машины имеют особую комплектацию.

Модельный ряд остался неизменным. Лидерами продаж является все та же тройка удалая, — RAV-4, Camry и Toyota Land Cruiser.

Если в 2019 году «Равчик» можно было приобрести в районе 2 000 000 рублей, то сейчас его средняя цена 4 800 000 рублей. «Камри» тоже стала заметно дороже. Теперь новенький седан обойдется в 5 000 000 рублей. Ну, а японский внедорожник точно стал показателем статуса, ведь его стоимость варьируется от 9 500 000 рублей и выше, в зависимости от модели. Например, «трехсотый прадик» стоит минимум 15 000 000 рублей.

«Меня радует, что я все же смогу поменять свой „рав“ на модель поновее, но стоимость огорчает. Надеюсь, что за пару лет цены станут ниже или я начну зарабатывать больше», — с улыбкой предположила владелица кроссовера из дальневосточной столицы.

Стоит отметить, что из-за неприятных перемен в ценообразовании на японские машины, китайские производители все больше и больше заинтересовывают жителей Приморского края. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что популярность авто из Поднебесной растет не только на Дальнем Востоке, но и во всей России.

Продажи китайских авто на Дальнем Востоке продолжают расти — эксперты
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#Новости#Экономика#Дальний Восток#Владивосток#НИ#Приморский край#Японские автомобили
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