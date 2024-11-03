Toyota в ТОПе: любимые автомобили жителей Приморья покоряют всю Россию

Posted 3 ноября, 07:30
Published 3 ноября, 07:30
Modified 3 ноября, 07:32
Updated 3 ноября, 07:32
Невероятно, но японские машины Toyota входят в ТОП-10 популярных марок в России, сообщает издание Новые известия. Как автомобильный гигант из страны восходящего солнца забрался в рейтинг, который состоит преимущественно из китайских и отечественных производителей? Ответ проще, чем вы можете себе представить.
Третью неделю подряд «Тойота» держится в рейтинге самых продаваемых авто в стране. Японские модели обогнали творения инженеров из КНР, — Omoda и EXEED. Интересная статистика, если учесть, что официальный дилерский центр покинул Российскую Федерацию в 2022 году.
Оказывается, руководство компании распрощалось со своим заводом, но деятельность не прекращало. Официально организация функционирует, — продает по несколько машин в месяц. Но основной «навар», судя по всему, у них идет от реализации параллельного импорта.
На официальном сайте настоящее изобилие новых тойотовских авто. Популярнейшие модели привозят по «серому» импорту и продают наравне с подержанными. Стоит отметить, что японская «тойота» мало чем отличается от тех машин, которые собирали в России. Кое-какие экземпляры разнятся шильдиками на багажниках, а некоторые машины имеют особую комплектацию.
Модельный ряд остался неизменным. Лидерами продаж является все та же тройка удалая, — RAV-4, Camry и Toyota Land Cruiser.
Если в 2019 году «Равчик» можно было приобрести в районе 2 000 000 рублей, то сейчас его средняя цена 4 800 000 рублей. «Камри» тоже стала заметно дороже. Теперь новенький седан обойдется в 5 000 000 рублей. Ну, а японский внедорожник точно стал показателем статуса, ведь его стоимость варьируется от 9 500 000 рублей и выше, в зависимости от модели. Например, «трехсотый прадик» стоит минимум 15 000 000 рублей.
«Меня радует, что я все же смогу поменять свой „рав“ на модель поновее, но стоимость огорчает. Надеюсь, что за пару лет цены станут ниже или я начну зарабатывать больше», — с улыбкой предположила владелица кроссовера из дальневосточной столицы.
Стоит отметить, что из-за неприятных перемен в ценообразовании на японские машины, китайские производители все больше и больше заинтересовывают жителей Приморского края. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что популярность авто из Поднебесной растет не только на Дальнем Востоке, но и во всей России.