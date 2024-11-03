Toyota в ТОПе: любимые автомобили жителей Приморья покоряют всю Россию

Если в 2019 году «Равчик» можно было приобрести в районе 2 000 000 рублей, то сейчас его средняя цена 4 800 000 рублей. «Камри» тоже стала заметно дороже. Теперь новенький седан обойдется в 5 000 000 рублей. Ну, а японский внедорожник точно стал показателем статуса, ведь его стоимость варьируется от 9 500 000 рублей и выше, в зависимости от модели. Например, «трехсотый прадик» стоит минимум 15 000 000 рублей.