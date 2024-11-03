Задымленная крыша и пробка: что происходит во Владивостоке — фото

Posted 3 ноября, 07:57
Published 3 ноября, 07:57
Modified 3 ноября, 09:24
Updated 3 ноября, 09:24
Белый густой дым распространяется в районе Фастовской в дальневосточной столице. Судя по фото, около инцидента собирается пробка. Связана ли она со столбом дыма — неизвестно.
Стоит отметить, что очевидец сообщил о подробностях происшествия. По словам подписчика новых медиа, спасатели локализовали пожар. На снимке запечатлена задымленная крыша здания.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что элитный немецкий седан выгорел дотла на объездной трассе Владивостока в Приморском крае. Однако, самое главное, в результате инцидента никто не пострадал.