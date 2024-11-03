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Posted 3 ноября, 07:57

Published 3 ноября, 07:57

Modified 3 ноября, 09:24

Updated 3 ноября, 09:24

Белый дым заметили жители Владивостока

Задымленная крыша и пробка: что происходит во Владивостоке — фото

3 ноября 2024, 07:57
Фото: vostokmedia.com.

Белый дым заметили жители Владивостока

Сюжет
Пожар
Житель Владивостока заметил густой белый дым в районе Фастовской. Очевидец поделился причиной задымления и обстоятельствами происшествия.

Белый густой дым распространяется в районе Фастовской в дальневосточной столице. Судя по фото, около инцидента собирается пробка. Связана ли она со столбом дыма — неизвестно.

Стоит отметить, что очевидец сообщил о подробностях происшествия. По словам подписчика новых медиа, спасатели локализовали пожар. На снимке запечатлена задымленная крыша здания.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что элитный немецкий седан выгорел дотла на объездной трассе Владивостока в Приморском крае. Однако, самое главное, в результате инцидента никто не пострадал.

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